Las tres dichas

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No obstante sus años, ya muy numerosos, don Algón conserva el gusto por la dulce pasta femenina. Gonzalo de Berceo, clérigo y poeta -es posible ser ambas cosas a la vez-, escribió en la España del siglo XIII que el hombre vive y trabaja para allegarse tres venturas: buen vino qué beber; buen plato qué comer, "e fembra placentera con la qual yacer". Dones de vida son esos tres que ningún prójimo con el alma en su almario deja de gozar. Hablando de la mujer dice un cierto amigo mío: "Si Dios hizo algo mejor se lo guardó para él". Otro individuo menos educado declaró en términos plebeos: "Con que cómanos, bébanos y cójanos, aunque no trabájenos". El caso es que don Algón cortejó a la linda Dulcibella, quien por entonces se hallaba cumpliendo 20 abriles. Como parte del cortejo le regaló un collar de perlas cultivadas bastante caro. La educación cuesta. Lo recibió Dulcibella, feliz, y le dijo con tono admirativo al maduro galán: "¡Caramba, don Algón! ¡Usted sí que sabe cómo cruzar la brecha de las generaciones!"... El severo paterfamilias ardió en justificada indignación cuando vio al novio de su hija en el momento en que la hacía objeto de caricias que bien habrían podido ser calificadas de lascivas. Furioso, abaldonó al muchacho con dicterios de gran peso. Lo menos que le dijo fue follón, palabra ya en desuso, mas no por eso menos denostosa. "Pero, señor -se defendió el gala al tiempo que sacaba las manos de donde no debía tenerlas-. Usted me pidió que la tratara con mucho tacto". (Abrazos, besos y hasta ahí nomás, eso nunca lo verás)... La curvilínea paciente le comentó al médico: "No cabe duda, doctor: todos los días se aprende algo nuevo. Siempre creí que la acupuntura se hacía con una aguja"... En el banquete de gala un tipo le dijo a su vecino de asiento: "¡Qué mujer tan guapa aquella del vestido rojo! ¡Cómo me gustaría follar con ella!". "¡Señor mío! -se enfureció el otro-. ¡Esa dama es mi esposa!". Aturrullado añadió el tipo: "Claro, pagando"... Himenia Camafría, célibe a pesar suyo, fue a una granja y le solicitó al encargado que le vendiera 10 gallinas y 10 gallos. "Señorita -acotó el granjero-. Para 10 gallinas con un gallo tiene". "¡Ah, no! -protestó Himenia-. ¡Un gallo para cada una! ¡Yo sé lo que se siente que a ti no te toque nada!"... Don Chinguetas es hombre casado que quiere seguir llevando vida de soltero. La otra noche llegó a su casa en horas de la madrugada. Mostraba manchas de bilé en el cuello, y olía a jabón chiquito. A nadie extrañará que su esposa lo haya recibido con un humor de todos los diablos, o por lo menos de muchos. Le preguntó, iracunda: "¿De dónde vienes?". Con el mayor descaro respondió el bellaco: "Del trabajo". "¡Mientes, infame! -clamó la señora-. ¡No tienes vergüenza!". "Sí la tengo -opuso don Chinguetas-. Si no la tuviera te habría dicho en verdad de dónde vengo"... El barco naufragó, y un hombre y una mujer fueron a dar a una isla desierta. De inmediato el hombre se puso a trabajar. "No es usted un caballero -le indicó la hermosa mujer-. Si lo fuera construiría primero una balsa, no una cama"... Don Ruguito, señor octogenario, estaba haciendo una necesidad menor. Con enojo le reprochó a la alusiva parte: "¡Desdichada! ¡Me echaste a perder muchas noches, y ahora me estás echando a perder los zapatos!"... La señora le dijo a su marido: "Me enteré de que están despidiendo empleados en la compañía donde trabajas". "No te preocupes -la tranquilizó el señor-. Solamente están corriendo a los pendejos". Al día siguiente el esposo llegó a su casa, y le anunció consternado a su mujer: "Ahora sí ya agarraron parejo". FIN.