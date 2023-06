El premio oficial a “lo mejor” del periodismo se entrega cada 7 de junio, en una tradición iniciada en la era del priismo absoluto. El “día de la libertad de expresión” o “libertad de prensa” fue instaurado en 1951, cuando era presidente Miguel Alemán Valdés, mediante un desayuno con los empresarios dueños de medios de comunicación, para afianzar la relación con el llamado “cuarto poder”. Fue José López Portillo quien en 1982 fijó la postura oficial sobre esta relación, aún vigente en algunas instancias, con la frase “no pago para que me peguen”.

Los premios se han ciudadanizado con mayor o menor suerte. A nivel nacional incluso no se entregan el 7 de junio. Quizá mejor dicho, como el IFE-INE o el INAI, se han “academizado”. En lo local, son instituciones educativas (UASLP, Colsan, etc.) las que deciden mediante funcionarios designados, no han cambiado las categorías y se otorga la misma cantidad económica desde hace muchos años.

Muchos este año ni nos enteramos de la convocatoria, anunciada muy discretamente a diferencia de otros años que hasta cuentas en todas las redes le hacían al premio y mandaban correos. La distancia entre los reporteros de a pie y los funcionarios de alto nivel (no solo en San Luis Potosí) es cada vez más. Descontentos, amenazas veladas, incertidumbre económica, se sienten en todas partes, y contradecir agendas o versiones hasta puede devenir en demanda, según han declarado varios funcionarios.

En lo nacional son conocidas las diatribas del presidente contra medios y periodistas que critican a su gobierno o a cualquiera de su círculo, por más bien intencionadas o propositivas que sean las críticas. Lo más reciente, el tildar de tener “intereses partidistas” al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por haber denunciado espionaje en su contra.

En San Luis Potosí esta semana el gobernador dijo: que “siempre una campaña sistemática […] No de los dueños de comunicación, ellos ni cuenta se dan, son los que hacen las cabecitas de los medios, los que escriben, que han sido conservadores durante toda la vida y toda la vida defendieron a los que estaban en el poder […] Entre más hacemos, más nos critican y más están chingando”.

Añadió: “Ojalá que los dueños se den cuenta cómo utilizan a sus medios para estar ganando pretensiones propias y luchas propias de su conservadurismo, no lo que le gusta a la gente, lo que quiere la gente, sino más bien lo que quieren ellos en lo personal, no como medios sino como personas, porque actúan como personas, no como medios”.

Sí, hay medios que se nutren de fake news, chismes, o que son capaces de atacar a alguien si no les dan publicidad o si lo pide “el contrario”. Hay páginas de Facebook que se presentan como “medios” solo para reproducir boletines oficiales y promoción personalizada. Hay reporteros que creen en la “amistad” de algunos voceros. Pero hay periodistas que investigan, consiguen documentos y buscan otras versiones. Se la juegan y tratan de sacar la información real, esa que “raspa”. Tan solo en San Luis Potosí hay un desaparecido cada 13 horas y en el primer trimestre del año ha habido casi 30 mil carros robados. Lo dicho por el priista (¿o ex?) Ángel Castillo Torres al hablar del presidente municipal de San Luis Potosí se puede aplicar en todos los niveles: “confunde disciplina con sumisión”.

El comité organizador del premio estatal de periodismo ha convocado a proponer cambios al decreto del mismo (mediante mensaje al correo modificalaley@gmail.com). En lo previsible, no hay dinero y no hay intenciones de cambiarlo. Igual pasa con los premios 20 de Noviembre de artes: las categorías son insuficientes y la publicación y difusión de los mismos requiere más inversión.

Mientras haya pasión por el periodismo seguiremos cuestionando a quienes toman decisiones y administran dineros públicos. (Iba a poner “¡y la queso!” pero mejor no.) Con diferencias y todo, esperemos mejores tiempos en tolerancia y diálogo.

Cierro esta semana con unos versos de César Vallejo al mes que recién empieza:

Junio, eres nuestro. Junio, y en tus hombros

me paro a carcajear, secando

mi metro y mis bolsillos

en tus 21 uñas de estación.

Posdata 1: en los talleres del Centro de las Artes y de la Casa López Velarde andamos con todo. Vienen varios productos (editoriales y en otros formatos) que creo que merecerán mucha atención del respetable. Este verano empezamos, julio es el mes de arranque.