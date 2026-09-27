Medio Oriente: escalada de riesgos

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La crisis actual en Medio Oriente se consolidó como el eje más crítico y peligroso expresado en los debates de la LXXXI Asamblea General de las Naciones Unidas. Los conflictos armados actuales se han prolongado, con los riesgos que están a la vista de un colapso humanitario cuya factura pagan niños, ancianos y en general la población civil como es el caso patético de la población palestina, el riesgo es latente de transformarse de una conflagración constante a una conflagración regional.

Muchos lideres mundiales han expresado su profunda preocupación por la crisis humanitaria en Palestina, la Asamblea a recibido varias denuncias y preguntas, pero pocas respuestas.

Contemplamos una catástrofe humanitaria y deterioro de la infraestructura civil, un colapso sanitario, desplazamientos masivos de población que huyen para salvar su vida evadiendo un fuego sostenido de la artillería y de drones sin ninguna ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional o de la media luna roja.

La mayoría de las delegaciones del Sur Global y diversos países europeos intensificaron la presión por el reconocimiento formal del Estado palestino como miembro de pleno derecho a la Organización de la Naciones Unidas, así como poner un fin a la ocupación ilegal de fuerzas israelitas. En la Sesión de ayer de la Asamblea fue muy notorio que varios miembros asistentes a los debates prefirieron ausentarse como forma de protesta ante el discurso de Benjamín Netanyahu.

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Numerosos líderes exigieron la relación vinculante con la corte internacional de Justicia por la injusta ilegal ocupación de territorios ocupados.

Los debates fueron enconados y subieron de tono mediante un intercambio de ataques directos e indirectos entre Israel e Irán, así como de grupos afines en el Líbano, Yemen, Irak y Siria.

Las intervenciones del representante de Teherán denunciaron sanciones que generaron gestos de protesta incluyendo deserciones de diversas delegaciones occidentales durante la sesión.

Las potencias occidentales manifestaron ayer la urgencia de aplicar límites estrictos al programa de enriquecimiento de uranio iraní en medio de una profunda desconfianza por el dilema de los peligros de una repercusión nuclear.

Fue muy notable la polarización multilateral que profundiza la fractura entre aquellos países que respaldan incondicionalmente las garantías de seguridad y defensa de Israel al lado de un bloque mayoritario que prioriza la autodeterminación, la no intervención y la natural rendición de cuentas por la comisión de crímenes de guerra y deshumanidad.

El ambiente de inseguridad regional pone de relieve la estabilidad comercial y el flujo marítimo en el Mar Rojo y el estrecho de Ormuz por las consecuencias naturales del aumento del costo del petróleo crudo que ya se ha reflejado en un alza permanente.

El Consejo de Seguridad muestra su incapacidad estructural para imponer resoluciones vinculantes ante la lucha actual, los Estados Unidos han vetado las resoluciones desfavorables para Israel y que no vincula explícitamente el alto al fuego, en contraste Rusia y China vetaron ayer las iniciativas impulsadas por Washington acusándolo de bloquear las vías para el alto al fuego.

Ante el bloqueo del Consejo de Seguridad, la Asamblea General ha tenido que recurrir con frecuencia al mecanismo de Sesión Extraordinaria de Emergencia (Unión Pro Paz), aprobando resoluciones por mayorías abrumadoras, sin carácter coercitivo.

El clamor natural ante la tensión mundial fue encabezado por los líderes de África, América Latina y Asia para restringir el derecho de veto de los cinco miembros permanentes porque el esquema actual no responde a la demanda de la crisis del siglo XXI ante los hechos manifiestos unilaterales de los miembros mismos del Consejo de Seguridad que no respetan el mandato de la Carta de las Naciones Unidas.

(Director Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo)