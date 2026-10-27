México exporta vehículos

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"UNA VEZ EN LA ADVERSIDAD, YA NO QUEDA ESPACIO PARA LA PRUDENCIA, SÓLO PARA LA ACCIÓN".

La industria automotriz en México es un renglón muy importante, ya que además de las divisas que recibimos por las exportaciones de este renglón es una gran fuente de empleo. De enero a septiembre del 2026, la exportación de vehículos ligeros en México sumó 2 millones 529 mil unidades, lo que representa una caída del 1.5 % en comparación con el mismo período del 2025, de acuerdo con cifras del INEGI. Sin embargo, durante septiembre del 2026 se enviaron al extranjero 277,369 vehículos, una reducción del 12 % frente a septiembre del año anterior. Los principales destinos de estas exportaciones son EEUU que concentra el 76 % del total. Canadá, alrededor del 13 % y Alemania y Brasil representan porcentajes menores. Los modelos más exportados en el 1er. semestre del 2026 fueron de las marcas Chevrolet, Toyota, Chrysler y Ford.

A la par de la caída de las exportaciones, la producción de vehículos cayó un 15 % anual, marcando con esto la afectación por los aranceles de EEUU. Esta caída afectó a 11 de las 15 marcas que producen o ensamblan vehículos ligeros en el país, como General Motors, Nissan, Honda, JAC, Mercedes Benz y Stellantis. Bajo estas condiciones la marca Volkswagen elimina un turno de producción de los modelos Tiguan y Jetta en México. En el acumulado de enero a septiembre, la producción de vehículos ascendió a 2 millones 950 unidades.

En nuestro país, circularon un total de 65 millones 617 vehículos (automóviles, camiones de pasajeros y camiones de carga) en 2025. En 1992 el tránsito en circulación era de 10 millones 750 vehículos, en 2006 ascendió a 21 millones 720 mil, en 2013 esta cifra llegó a 32 millones 695 mil y en 2019 creció a 43 millones 670 mil. Esta industria automotriz genera aproximadamente 1 millón de empleos directos y cerca de 3.5 millones de empleos indirectos en 2026, consolidándose como el principal empleador manufacturero nacional. Dentro de la cifra global el sector de autopartes es el mayor componente del empleo automotriz con más de 850 mil trabajadores directos distribuidos en más de 2 mil empresas. El sector de ensamblaje (armadoras) contabiliza a cerca de 60 mil operarios dedicados exclusivamente a la fabricación de vehículos ligeros y camiones. Esta industria en forma constante es influida por nuevas inversiones tecnológicas y proyectos de electrificación, como las líneas de ensamble para vehículos eléctricos. Las entidades con mayor producción y valor en esta industria son: Coahuila con General Motors y Stellantis. Guanajuato concentra armadoras de General Motors, Honda, Toyota, Mazda y KIA, además de una gran red de proveedores de autopartes. Puebla, una de las entidades con mayor valor de producción con plantas de Volkswagen y Audi. En Nuevo León destaca la presencia de la planta KIA. Aguascalientes, trabaja con 2 plantas de Nissan. San Luis Potosí se consolida como un polo clave gracias a la operación de armadoras como General Motors y BMW. En el Estado de México, además de un gran número de proveedores de autopartes se incluyen operaciones de Stellantis y Ford.

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México se ha consolidado como uno de los principales países en la industria automotriz a nivel mundial, contando con un total de 39 plantas de producción de vehículos ligeros y pesados y cientos de fábricas de autopartes. Es indispensable la estabilidad social y económica del país para dar certeza a estas inversiones que son generadoras de empleo y riqueza. Estoy hablando de fortalecer el Estado de Derecho que debe prevalecer.

P.D. "NO BUSQUES LEALTAD EN CORAZONES QUE SOLO CONOCEN LA CONVENIENCIA. QUIEN ES FIEL POR INTERÉS, TE TRAICIONA POR NECESIDAD".

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