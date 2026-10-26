Así las cosas en la 4T

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. Eso decía una expresión de abuelos. La verdad es que la semana comienza el domingo, cuyo nombre proviene del vocablo latino dominus, señor, dueño, amo. El lunes comienza, sí, la semana laboral. Mala manera de iniciarla es relatar este día un cuento que ciertamente puede ser tildado de sicalíptico, y aun de carente de moralidad. En tal virtud -o en tal falta de virtud- se recomienda a las personas púdicas que se abstengan de posar los ojos en esa badomía. Va el relato. Un individuo se hallaba postrado en una cama de hospital. Privado ha de haber sido el nosocomio, pues en los del Seguro faltan camas. Acostado bocabajo el tipo, su trasero se le veía como de mandril, color entre rojo y morado, y lleno de lacerias, tumefacto. El visitante vio el tafanario o traspuntín del lacerado y le preguntó lleno de inquietud: "¿Qué te sucedió?". Con voz audible apenas respondió el sujeto: "Estaba yo haciendo el amor con una mujer cuando se desprendió en pesado candil del techo y me cayó en las nalgas". "¡Caramba! -se condolió el amigo-. ¡Cómo lamento lo que te pasó!". Dijo el herido: "La cosa pudo haber estado peor". "¿Cómo?" -se sorprendió el otro. Explicó el postrado: "Si el candil se hubiera desprendido un minuto antes me habría caído en la cabeza". (No le entendí. Y perdonen mis cuatro lectores el uso de ese voquible, "nalgas", poco aceptado en sociedad, pero debemos tomar en cuenta que el hombre del relato no podía en ese momento, por su penosa condición, ponerse a buscar eufemismos)... ¡Ah, si la juventud supiera! ¡Ah, si la vejez pudiera! Los jóvenes son pobres en recuerdos y ricos en acciones, mientras a los de edad madura nos faltan capacidades y nos sobran evocaciones. No sé por qué la gorra, esa prenda tan usada en nuestros días, ha sido relacionada siempre con la gratuidad, con lo que no cuesta. Lo que se da "de gorra" es que se concede gratis. Hay decires relacionados con esa idea: "A la gorra no hay quien corra"; "Mexicanos al grito de gorra", etcétera. Cuando un hombre obtiene sin costo el servicio de una sexoservidora se dice que dio cachuchazo. Los modos de hablar del pópulo son a veces muy barrocos. El administrador del panteón municipal se sorprendió al ver a una mujer enlutada que echaba aire a una tumba con un ventilador. Le preguntó qué hacía. Respondió la señora: "Mi marido falleció hace días, y antes de morir me hizo prometerle que antes de tener relaciones con otro hombre esperara al menos a que se enfriara su tumba". En tiempos pasados los habitantes de las comarcas campesinas en algunos estados del occidente del país esperaban a que se enfriara el cuerpo de un difunto antes de amortajarlo o ponerlo en el ataúd. Sus creencias religiosas les enseñaban que si el cadáver aún estaba tibio es porque en ese momento el fallecido estaba siendo juzgado por Dios. Pues bien: Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, afrontó serios señalamientos de corrupción y tráfico de influencias, y en un principio declaró que no renunciaría a su cargo, y que esperaría a que se enfriara el asunto. No faltó quien la acusara de desfachatez, y aun de cinismo, pues así andan las cosas en la 4T, donde se ha perdido toda traza de decencia y de respeto a la ley, y donde la impunidad es inveterata consuetudo, según decían los romanos, costumbre establecida. Esa plaga nos cayó, aunque no del cielo. Tan nocivo régimen, empero, está cavando ya su tumba con sus corrupciones y sus ineficiencias. La obligada caída de Taddei es muestra de esa descomposición, y exhibe claramente lo que no se puede ya ocultar... FIN.