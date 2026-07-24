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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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      Malbéne, el controvertido teólogo, publicó recientemente un texto en la revista Lumen. Su artículo  ha sido objeto de polémica entre sus colegas. En él dice lo siguiente:

      ". Al igual que las bebidas alcohólicas las religiones deben tomarse con moderación. El exceso de religiosidad puede llevar al fanatismo, y no hay nada que cause tanto daño como los fanatismos, de cualquier clase que sean. Demasiada religión es más nociva que poca o ninguna religión. Más seres humanos han muerto por motivos religiosos que por la peste bubónica o el tifo. Matar es malo, pero hay quienes piensan que matar en nombre de Dios es algo bueno  En lo personal yo le temo más a un fanático religioso que a un loco escapado del manicomio.".

      Malbéne se describe a sí mismo como "un teólogo que tiene muchas dudas acerca de la teología". De ahí que sus escritos o sus declaraciones sean con frecuencia objeto de reprobación en los círculos eclesiales. A Malbéne eso no le preocupa. Dice: "Soy heterodoxo por amor a Dios".

      ¡Hasta mañana!...

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