logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche me preguntó ayer de buenas a primeras: 

      -¿Tienes miedo de morir? 

      Yo no había bebido aún lo suficiente para darle una respuesta digna, de modo que contesté en forma desmañada: 

      -A lo que le temo es al procedimiento. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      -Sea cual fuere -replicó-, el final es el mismo. El final es siempre el 

      mismo. No le temas. En la vida nos acechan dioses y demonios, pero en la muerte no.  

      Sus palabras me inquietaron. 

      -¿Qué hay, entonces, en el más allá? 

      Respondió: 

      -No hay más allá. Sobre eso puedes estar tan tranquilo como la oruga o el gusano, que no tienen preocupaciones metafísicas. 

      Le dije: 

      -Yo no soy oruga ni gusano. 

      Me dijo él: 

      -Eso crees. 

      ¡Hasta mañana!...  

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mirador
        Mirador

        Mirador

        SLP

        PULSO

        Censura a audiencias
        Censura a audiencias

        Censura a audiencias

        SLP

        PULSO

        Dafne entró caminando
        Dafne entró caminando

        Dafne entró caminando

        SLP

        PULSO

        Fantasiosa
        Fantasiosa

        Fantasiosa

        SLP

        PULSO