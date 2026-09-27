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Preguntas y respuestas
Historia de la creación del mundo.
El Señor le comentó al Espíritu:
-Me gustaría conocer a Darwin.
El Espíritu le preguntó:
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-¿Por qué?
Respondió:
-Puso la primera pieza de mi rompecabezas.
El Espíritu le hizo notar:
-Durante muchos años los predicadores van a vituperar a Darwin en tu nombre.
Declaró el Señor:
-En mi nombre dirán muchas necedades, pero jamás le pondrán una sola pieza al rompecabezas
¡Hasta mañana!...
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