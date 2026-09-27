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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Historia de la creación del mundo.

      El Señor le comentó al Espíritu:

      -Me gustaría conocer a Darwin.

      El Espíritu le preguntó:

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      -¿Por qué?

      Respondió:

      -Puso la primera pieza de mi rompecabezas.

      El Espíritu le hizo notar:

      -Durante muchos años los predicadores van a vituperar a Darwin en tu nombre.

      Declaró el Señor:

      -En mi nombre dirán muchas necedades, pero jamás le pondrán una sola pieza al rompecabezas

      ¡Hasta mañana!...

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