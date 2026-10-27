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Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

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Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

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Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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      La gente del Potrero dice que el coyote tiene cualidades portentosas.

      Cuando las palmas del desierto han madurado ya sus dátiles, el coyote se pone a dar vueltas en torno de su tronco, y eso hace que los dátiles caigan uno a uno para servirle de alimento. Una vez que ha comido, el coyote da varias vueltas en dirección contraria. Así le muestra a la palma su agradecimiento.

      Yo nunca he visto eso, pero don Abundio, el viejo cuidador del rancho, dice que es verdad. Y añade:

      -El coyote es animal agradecido, licenciado. Así deberíamos ser nosotros. Yo les he hecho favores a muchas gentes, y ahora que estoy viejo no vienen a darme vueltas. 

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      Las palabras de don Abundio me ponen a pensar. Espero que algún día digan de mí en el Potrero:

      -Era tan agradecido que hasta parecía coyote. 

      ¡Hasta mañana!... 

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