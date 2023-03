Son los feminicidios, pero también la violencia, la discriminación, la competencia desleal. En muchos ámbitos hay resistencias y pareciera que hay autoridades que incluso se niegan a oír los casos.

Mientras la Lotería Nacional devela un billete dedicado a Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido por su pareja, en el Congreso de Puebla un diputado local no la dejó hablar ante el pleno. Ella le respondió en un tuit: “sus violencias hacia mí no se resuelven de esta forma. Por donde sí podría comenzar es en no hacer evidente PAGAR algunos medios oficiales para invalidar mi voz. Me recuerda tanto a mi agresor, quien fuera diputado del #PRI, mismas actitudes…”.

La asociación La Alcantarilla creó la página https://feminicidiosslp.com/, donde puede verse un mapa: de 47 casos de muerte violenta nueve fueron clasificados como feminicidios, y de esos solo dos estaban en investigación a diciembre del año pasado.

Entre lo más reciente, el asesinato de Tania por su pareja, elementos ambos de la Guardia Civil de San Luis Potosí. Otro fue el de un cuerpo encontrado en una maleta sobre la avenida Tecnológico.

Aún están por verse los resultados de la flamante Fiscalía Especializada en Feminicidios en San Luis Potosí, y su coordinación con familiares de víctimas.

Parece burla que el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Miguel Ángel García Amaro, le haya entregado a la presidenta del Poder Judicial, Manuela García Cázares, una réplica del memorial (antimonumenta) de Plaza de Armas, en honor a quienes como Karla Pontigo fueron asesinadas en San Luis Potosí y no han tenido justicia.

Equidad, dice la web del Gobierno de México, es “el reconocimiento de la diversidad del/la otro/a para propiciar condiciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la especificidad de cada persona. Significa justicia; es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad)”.

Lo mejor de la literatura y del periodismo lo escriben las mujeres. Eso ha sido desde siempre, pero aun hoy muchos no quieren darse cuenta. Así desde Las mil y una noches los cuentos de Schehrazada, quien con sus historias liberó de una muerte injusta a muchas mujeres. “Anónimo era mujer”, escribió Virginia Woolf en su Habitación propia.

Aunque siguen, ya son menos los “clubes de Toby”, esas mesas donde se debaten problemas sociales, incluso femeninos, donde participan solo hombres. En temas económicos y de seguridad en en donde tendría que haber más representatividad equitativa, pero es donde más se ha visto resistencia.

Este año por lo menos sé que hay instituciones que no harán actividades de opinión o culturales el día 8, para no “distraer” de la marcha, de la unión que significa ese tomar las calles, esa algarabía colectiva. Ojalá empiecen a pagar, como reclama en su columna “Aquelarre” la abogada y activista Arely Torres Miranda. Otros días hay/habrá exposiciones, presentaciones de libros, charlas, mesas redondas, videos y audios,

todos recomendables.

Un ejemplo: hace falta un homenaje a la recién fallecida Emma Báez, maestra de pintura infantil del Instituto Potosino de Bellas Artes. Durante su larga trayectoria fue admirable impulsora del arte de quienes fuimos sus pupilos. Nos adentró en la danza y la música clásica; no gustaba de inauguraciones y otros actos públicos, permanecía en el taller. Dice Teresa Paláu: “Emma tenía una gran intuición, inteligencia, la voluntad y el conocimiento para otorgarle a los niños las herramientas necesarias para dieran lo mejor de sí en cada trabajo, como los principios básicos de la pintura y la acción narrativa, además contaba con una sensibilidad y una paciencia muy especiales que se veían reflejados en la alegría y el amor al arte, a la humanidad y todo lo que la rodeaba”.

