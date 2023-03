Primavereando

Como dijo el viejo Jasper en Los Simpson tras ser descongelado del refrigerador de Apu: ¡Qué momento para estar vivo! No había pasado mucho tiempo pero como él creía que sí veía con ojos de asombro (y un toque de decepción).

De que el tiempo es relativo y todo puede ser visto con miradas flamantes lo aprendimos a la mala desde 2020, cuando se declaró la pandemia por Sars-COV-2, por Covid-19 (el maldito “covicho”) con su confinamiento y “nueva normalidad”. Hicimos lo que pudimos entre tanta desinformación y versiones contradictorias, entre la negación, la minimización oficial o los descuidos y valemadrismo de tantos. No había vacuna, no había capacidad hospitalaria ni educativa, y nos fuimos al Zoom, a la redundante despedida de los “abrazos a distancia”.

Algunos, ingenuamente, creímos que la humanidad podría aprender algo, que saldría mejor de la prueba. Hoy hay vacuna pero ya no se ponen refuerzos; el cubrebocas ya no es obligatorio y se ha unido a la basura que diariamente vemos en las calles. (Yo lo seguiré usando para prevenir algunos males respiratorios pero también porque por fin puedo hablar solo sin que nadie me mire raro y para seguirme riendo de mis propios chistes). Hay mucho bicho y sustancias en el aire y el agua y en todas partes de lo que no tenemos idea (esto incluye la polución y las aguas fluoradas y...). La violencia sigue, crece, sin sentido, sin topes.

Se habla de la pandemia en pasado, como se habla poco de la creciente inseguridad y de la crisis del agua. Hay memes buenísimos y chismecito sabroso, por supuesto, pero no perdamos de vista los grandes temas, que son los que “la autoridad” quiere que olvidemos. Qué pena con los tripulantes de la “nave nodriza” que según el Pentágono podría estar enviando sondas de exploración.

Según las cifras oficiales, que sabemos siempre se quedan cortas, en el mundo más de 6.5 millones de personas han muerto y hay 150 millones más con hambre y desnutrición; en nuestro continente han muerto casi tres millones de personas y en San Luis Potosí ha habido casi 7 mil 700 muertes, con casi 247 mil casos confirmados. Miguel Ángel Lutzow, el funcionario de Salud que daba diariamente la información sobre la pandemia, hoy está en la cárcel acusado de fraude, mientras su jefa pagó una irrisoria cantidad y anda “china libre”.

Este 15 de marzo fue el primero denominado “día internacional del covid persistente” (long covid), para concientizar sobre los efectos a largo plazo de esta enfermedad que bien a bien aún no sabemos ni cómo empezó ni hasta dónde llega.

“Mañana será primavera” es el título de la canción que estrenaron durante la pandemia los creativos del programa chileno 31 Minutos (que ya cumplió 20 años), un programa infantil inteligente y para toda la familia: “Me aburro como cualquiera / pero sé que es cosa seria, / imposible ir contigo a jugar. / Tu abrazo bien vale la espera. / Solo quiero que esto acabe / y la vida vuelva entera, / el invierno siempre tiene un final, ¡mañana será primavera!”

Y sí, este año la primavera entra mañana a México: “el equinoccio será para el 20 de marzo a las 21:24 (hora del centro de México). Se trata de un fenómeno astronómico, en el que el Sol pasa el ecuador celeste con dirección al norte”.

También el martes 21 es el día mundial de la poesía. De lo que sé, por cercano o ya confirmado, es que el lunes haremos en colectivo una actividad en redes (quizá desde la pulquería), que liberaremos poemas aunque sea en fotocopias y que el martes se presenta el poemario Crisol para las sustancias cercanas de Fabiola Amaro en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, y va a haber brindis y van a regalar libros. Y a ver qué más sale en la agenda porque la poesía nunca es suficiente.

Va, pues, un fragmento de “Despedida de un paisaje” de la enorme Wislawa Szymborzka, por la primavera y la poesía, por lo cíclico y lo extraordinario:

No le reprocho a la primavera

que llegue de nuevo.

No me quejo de que cumpla

como todos los años

con sus obligaciones.

Comprendo que mi tristeza

no frenará la hierba.

Si los tallos vacilan

será sólo por el viento.

Posdata 1: gracias por las no tan metafóricas complicidades para crear otros géneros, también en la escritura.

Posdata 2: desde este martes están abiertas las inscripciones para el nuevo ciclo del taller literario en el Centro de las Artes, que empieza el 22 de abril. Sábados, 11 a 2, 12 sesiones. Ahí nos vemos.