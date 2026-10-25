PuesIA eres tú

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El más reciente caso de uso de inteligencia artificial (IA) en la literatura ha desatado toda clase de discusiones: según un reportaje del diario El País, la novela Donde el agua trabaja, del peruano David Silva Rojas tiene 99 por ciento de rastros de haber sido hecha mediante IA, según una IA detectora de plagios. Esta novela ganó un premio de 20 mil euros entre más 2 mil manuscritos que se presentaron al concurso convocado por la editorial mexicana Almadía. El jurado fue Mónica Ojeda, Cristina Rivera Garza y Selva Almada. Las bases prohibían la escritura "parcial o totalmente realizada con IA", y el autor lo niega y la editorial ha declarado que no tiene motivos para desconfiar, pero por si las moscas ha suspendido próximas presentaciones de la obra.

Ni El País ni nadie de los medios ha hablado con el ganador del premio. De las integrantes del jurado no encontré una opinión pública. Leí "la muestra gratis" de la novela que hay en la web de Almadía y sí parece IA. Comparto un par de tuits (post de X) que me llamaron la atención. Federico Guzmán Rubio: «algo que le agradezco a la IA es que probablemente terminará con ese insoportable minimalismo latinoamericano que le tiene pavor a la frase y el párrafo extensos, al adjetivo y a la metáfora». Dahlia de la Cerda: «Jugarle al policía de la IA con otros escritores sin pruebas concluyentes tiene un tufo a microfascismo que deberían empezar a cuestionarse. Respeten nuestro trabajo y respeten nuestro gremio».

Las inteligencias artificiales están en todo. En San Luis Potosí recién aprobaron cambios a la Ley de Tránsito y entre las tantas modificaciones una de los más discutidas es el uso legal de "dispositivos sancionadores", como radares y cámaras de multa electrónica, así como un dispositivo electrónico especial para funciones de control, verificación y sanciones de tránsito. También recuerdo ahora casos recientes de iniciativas legislativas que parecen vil calco de otras similares en otros estados. ¿Serían IA?

En el medio literario desde hace mucho ha habido quienes recurren a "escritores fantasma" o "negros", que sin firma contribuyen a avanzar o modificar una historia. Esto se ha dado, por decir, desde la época de las "novelas por entregas", que en los diarios o revistas iban dando capítulo a capítulo la aventura de algún personaje. Hoy cualquier celebridad publica su "autobiografía" pagando la pluma al alcance de su bolsillo. En mi caso, hay uno o dos libros que de plano he tenido que reescribir para que se puedan leer sin contratiempos.

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Hay muchos casos de escritores famosos que deben su obra a sus parejas, de quienes tomaban sus ideas o peor: eran ellas quienes escribían o corregían el desastre detrás del nombre en los libros.

A mí me han llegado textos que, sin pasarlos por un detector de IAs, parecen hechos con IA. Hay patrones detectables para quien se pasa la vida leyendo textos humanos. No los voy a poner para que alguien los pueda poner como "prompts" (instrucciones) para "escribir" su siguiente novela o artículo. En varios casos de entrada ya no seguí corrigiendo y los regresé. En otros recurrí a una IA para comprobar lo que intuí. Y sí. En alguno el autor no había borrado un comentario de la IA para "arreglar" su texto.

También es cierto que las IAs se alimentan de los libros que "entran" en ellas, y por lo mismo los consideran propios. Se ha documentado que libros de autores consagrados han sido calificados por algunas IAs como plagio.

Hace ya más de un año surgió la noticia de que el entonces "libro del año", Hipnocracia: Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, de Jianwei Xun. era «en realidad el fruto de las conversaciones entre el editor y profesor Andrea Colamedici (quien firma el libro como traductor) y dos plataformas de inteligencia artificial».

Está interesante el tema. A ver en qué para.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: Seguimos recibiendo colaboraciones para el blog «Muerte y arte en San Luis Potosí (y, obvio, más allá)» (https://muerteenlaliteraturapotosina.blogspot.com/), que actualizaremos los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Envíen por correo textos más o menos breves de cualquier género, con o sin ilustración (foto, dibujo, poema visual): esquelas, calaveritas, cuentos, recuerdos o anécdotas relacionadas con la muerte en general o de algún ser querido. Las recibiremos por correo hasta el 30 de octubre.