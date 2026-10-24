Uruapan, un año después

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Al iniciar noviembre del año pasado se llevaba a cabo el tradicional Festival de Velas en Uruapan, Michoacán, ceremonia encabezada en ese momento por el alcalde Carlos Manzo, líder del movimiento del sombrero, quien fue asesinado en plena plaza central del municipio y en plena ceremonia.

El asesinato derivó en un operativo que movilizó no sólo a las fuerzas estatales sino a las fuerzas federales porque el ambiente se ensombreció de golpe porque días antes habían asesinado a Bernardo Bravo, líder limonero de la zona de Apatzingán.

Fueron días complicados que en Palacio Nacional pulsaron muy bien y se avocaron a realizar una investigación profunda y, de paso, rápida.

En un saldo que se actualizó hasta hace una semana, indican las autoridades provisionales de la fiscalía de Michoacán que van 33 detenidos y el avance de la investigación es del 90 por ciento.

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Con relación a los participantes del crimen, señalaron que faltan algunos responsables periféricos.

Ahora, en lo que toca al Festival de Velas de este año, todo parece indicar que se va a llevar a cabo. En ese entorno, la viuda de Manzo y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, ha convocado a una "Marcha por la Justicia y la Paz" que en su explicación y convocatoria dice que México atraviesa una realidad en la que miles de familias han sido alcanzadas por la violencia, la desaparición, la extorsión, el desplazamiento, el homicidio y la impunidad.

Explica que el asesinato de Carlos Manzo constituye una herida profunda para Uruapan, Michoacán, y para quienes compartieron su lucha; sin embargo, esta movilización no debe limitarse únicamente a exigir justicia por él.

Debe convertirse en la voz de quienes han sufrido y durante años no han sido escuchados: madres buscadoras, familias de personas desaparecidas, transportistas y camioneros amenazados o asesinados, comerciantes y empresarios víctimas de extorsión, productores del campo, jóvenes, mujeres, niñas, niños, periodistas, servidores públicos, policías, comunidades indígenas y rurales y pueblo en general.

Termina la convocatoria diciendo que por ello se propone realizar el 1 de noviembre una gran movilización nacional, simultánea, pacífica y ciudadana denominada "Marcha por la Justicia y la Paz".

El Festival de Velas se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre. Va a tener por supuesto muchas actividades y una de las centrales será el homenaje a Carlos Manzo con un espectáculo que se llama "Al del Sombrero: Homenaje Memoria a Carlos Manzo". Se presentará el 1 de noviembre en la explanada del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, con funciones a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas. Ese mismo día, a las 20:00 horas, se realizará el tradicional Encendido de Velas.

La marcha será por la mañana de ese domingo a las 10 horas. Las personas se concentrarán en el Monumento a Lázaro Cárdenas.

La convocatoria para llevar a cabo una marcha está inconclusa porque su convocante no ha dado detalles de cuál sería la ruta ni el destino final. Como sea, se ha despertado un interés notorio por saber qué tan numerosa será la marcha y qué tan replicada pueda llegar a ser. Estaremos atentos a los detalles.

@ConFeregrino

(Periodista)