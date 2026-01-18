¿Quién lleva preferencia?

Haya o no señales de paso, vuelta o precaución, el mundo actual parece poblado de personas que sienten que los demás se deben hacer a un lado. Y no hablamos solo de tránsito.

De lo macro a lo micro, el que va sin frenos y sin límites, mostrando dedo y burlándose de todos es el presidente de Estados Unidos. Sigue terco en apoderarse de Groenlandia y ahora ha dicho en una entrevista que no son necesarias las elecciones: "He logrado tanto que, si lo piensas, ni siquiera deberíamos tener elecciones". La Casa Blanca se apresuró a aclarar que se trató de "una broma", y es que últimamente los políticos andan muy "chistosos".

Corina Machado, la "líder" de la oposicion venezolana, salió retratada muy urfana con el presidente estadunidense, cuando le entregó la medalla del Premio Nobel. No he leído a nadie que apoye ese "regalo", pura pena ajena por rogar el reconocimiento del "dueño" del país del norte. "Migajeros", les llama hoy la chaviza a quienes se conforman con muy poco y hasta son maltratados. El premio es "intransferible e irrevocable"; supongo que quienes le dieron el premio querrían quitárselo, pero, como decían antes, "palo dado ni Dios lo quita". Al menos Indy, el protagonista de la película Good boy (Ben Leonberg, 2025) no le dio a Trump su premio Astra a mejor actor.

Aquí en San Luis Potosí hace un par de días hubo un terrible accidente en una de las entradas a los carriles centrales de la carretera 57, la única vía a la Zona Industrial de la Zona Metropolitana y más allá: a Villa de Reyes, a santa María del Río y por supuesto a Querétaro y a la Ciudad de México. Dos jóvenes hermanos perdieron la vida, al parecer por un encontronazo con un taxi, que en las terribles imágenes se ve varado metros más adelante. Fue en la mañana, la hora en que todo mundo tiene prisa por llegar al trabajo o a la escuela, la hora en que menos se guardan distancias de seguridad y menos se obedecen las señales de tránsito.

El fatal percance en la 57 (hay al menos dos diarios, con dos o más vehículos) pone en el ojo público, de nuevo, la necesidad de tener otras vías y la falta de pericia o alevosía de quienes conducen camiones, autos, motos o bicicleta (como "Lady Mexibus", cuyo video circuló profusamente). También, por supuesto, a veces, los descuidos de los peatones, el eslabón más débil en la cadena de nuestro andar la ciudad.

Las direccionales pocos las usan, muchos creen que es el otro el que se tiene que frenar o disminuir su velocidad. Si alguien deja distancia de seguridad no falta quien se cuele ahí. Hay alcantarillas destapadas, puestos de comida abajo de la banqueta, gente que se estaciona en doble fila (o en esquina y ciclovía). No hay que llegar primero, lo dijo José Alfredo.

Para muchos, los periodistas no tenemos prefencia en la circulación. Señalar errores y carencias suele concitar rencores y aplicación de la ley a convenciencia de empresarios y ciertas autoridades. Mi versión es la que cuenta, dicen. En Veracruz asesinaron otro periodista que cubría temas de seguridad. En Santiago Miahuatlán, Puebla, una reportera fue detenida y agredida físicamente por la policía. En EU, al señalar que lo de Renee Good fue asesinato sin más, un periodista fue increpado por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: "Entonces eres un periodista de izquierdas. No eres reportero".

La periodista deportiva mexicana Marion Reimers recién logró que una jueza le otorgara protección antes de que las cosas pasen a mayores: "La violencia digital puede suscitar riesgos graves a la vida o a la integridad física o psicológica de las personas cuando replica un discurso homófobo, de odio sexista o apologista a la comisión de delitos, o incita a la violencia...". La otra cara de la moneda es la censura que se ejerció en un canal de televisión de Estado a la entrevista que le hicieron al ultraderechista Eduardo Verástegui, en lugar de que la entrevistadora presentara una objeción de conciencia para no entrevistarlo.

La sensación es que hay más accidentes, y que ante ellos no faltan quienes recurren a la violencia. Las prisas, el ritmo diario, los descuentos por unos minutos tarde, las múltiples escalas que hacen quienes transitan por las arterias viales...

Precaución y cortesía, tan olvidadas, son la clave. Hay que mirar a todos lados para ver quién viene y cómo viene, no solo a donde nos interesa llegar (y, otra vez, no solo hablamos de vialidad).

