Rigor Metodológico

Cuando terminé mis estudios de Licenciatura, teníamos la opción de graduarnos al terminar el último semestre. Años después, cuando terminé la Maestría en Comunicación con Especialidad en Educación por la UV del Tec. de Monterrey, el requisito para obtener el título consistía en la elaboración de la tesis.

Me tomó largos meses y más de un año poder estructurar el aparato crítico que consiste en el sistema oficial para referenciar, parafrasear y citar textualmente, a los autores y los textos utilizado como fuente de información para los argumentos que, dentro del documento, se estén tratando.

La metodología para incluir citas y referencias -además de los parafraseos- usados en la escritura de la tesis, está contenido en el APA o Publication Manual of the American Psychological Association. Este manual detalla en sus más de 300 páginas, la norma oficial para utilizar el conocimiento de otros autores. “Es un recurso indispensable para que estudiantes y profesionales alcancen la excelencia en la escritura y generen impacto con su trabajo”.

De acuerdo con el sitio: oficial “El “Formato APA contiene un conjunto de normas para su uso en la redacción, presentación y publicación de trabajos escritos, empleando “Citas y Referencias” para mejorar los argumentos y confiabilidad de la investigación sea cual sea el grado, doctorado o incluso presentaciones escolares, empresariales y comerciales.”

Es decir que, si te vas a inspirar, vas a debatir o a refutar la opinión, los hallazgos o descubrimientos de otros -dentro de tu tesis- debes de darle el crédito a quién lo publicó antes que tú para que los demás, al consultar tu escrito, no infieran que es tu argumento o el resultado de tus propias investigaciones. Pues, “… nos ayuda a que nuestro trabajo no incurra en copias o plagio, con la mención y acreditación de las ideas o métodos plasmados en las citas y referencias.”

En mi experiencia, es el trabajo más laborioso que hay y el que requiere haber investigado, tomado notas, elaborar fichas y contextualizar la información extraída de otros autores dentro de la forma correcta de hacerlo. No solo hay que registrar el autor al pie de página; debe uno hacerlo de acuerdo con el estilo APA, el cual es adoptado -según yo- por casi todas las universidades que tengan no solo prestigio como la UNAM o La Anáhuac, sino por todas aquellas que dentro de su plan de estudios contemplen la elaboración de tesis como requisito de graduación.

Puedo confesarles que yo me quedé atorada en ese proceso al no terminar mi tesis de la Maestría de Historia del Arte Mexicano (UASLP-2010). Un poco por lo que me demandaba en tiempo y esfuerzo, otro tanto por el acceso a bibliografía necesaria en su momento.

Me parece inadmisible que un representante de La Anáhuac pueda argumentar “descuido y olvido” al no citar en más de 400 páginas a los autores haciendo un “copy-paste” de sus textos. Es vergonzoso para los maestros, los asesores y los directivos y además, para todos los egresados de esas universidades, que admitan la desidia y la negligencia como algo menor.

En pocas palabras, eso es falta de rigor académico, diría cualquiera que se jacte de haber pasado por ese proceso.

Se agrega que, como parte de ese documento de tesis que debió pasar por la revisión de más de una asesor, habría que añadir la bibliografía. Ésta debe ser congruente con el tema de investigación que contiene el documento y, además debe ser suficientemente extensa y bien citada para que la valide el asesor.

Para finalizar: una tesis debe ser una propuesta que aporte conocimiento sobre el tema seleccionado, debe de ser novedosa y además original y los autores son útiles para reforzar los argumentos para rebatir o confirmar la hipótesis y lo que se quiere demostrar.

El documento de mi tesis fue objeto de muchas observaciones, correcciones y modificaciones antes de ser aceptada. Me pregunto si eso pasa en universidades de provincia en 1999 cómo es posible que la tesis en cuestión no haya sido rechazada simplemente por la falta de este aparato crítico. Cómo admitir descuido en más de 200 páginas idénticas… a otro perro con ese hueso.

1 https://apa.org.es/que-es-el-formato-apa/

2 Idem

3 Idem