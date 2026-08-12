¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Vamos muy bien en nuestra estrategia porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia, vamos muy bien".

Andrés Manuel López Obrador, 18.10.2019

La presidenta Sheinbaum celebró ayer una reducción del 51 por ciento en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2025. El promedio diario de homicidios dolosos se encontraba en 86.9 en el último mes de gobierno de López Obrador, pero en julio de 2026 cayó a 42.5. Combatir a los criminales, en lugar de darles abrazos, al parecer da resultados.

Las cifras de julio de 2026 son todavía más positivas si se comparan con las de todo 2018, último año de Enrique Peña Nieto, 100.5 homicidios diarios, o las de 2012, al terminar el gobierno de Felipe Calderón, 70.9. Siguen muy arriba, sin embargo, de los 28.6 con los que concluyó el sexenio de Vicente Fox en 2006.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero ¿son reales estas cifras? México Evalúa ha dado a conocer un trabajo que mide no solo los homicidios dolosos, sino también otros delitos que pueden ocultar el número de homicidios. Para esto ha elaborado un índice de "violencia letal".

"El indicador de violencia letal se construye a partir de cinco componentes: homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y la integridad corporal, y personas desaparecidas y no localizadas". Recaba información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizados, el Consejo Nacional de Población, el INEGI y la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito. Contrasta datos de enero-junio de 2026 con el mismo período de años anteriores.

El estudio ratifica la afirmación de la presidenta de que ha habido una disminución en homicidios dolosos desde el gobierno de López Obrador, pero añade que ha sido acompañada por una caída en la violencia letal total, que bajó 27 por ciento desde 2024. Advierte, sin embargo, que el indicador se incrementó de forma sostenida entre 2015 y 2024. "A pesar de la reducción reciente, su nivel es todavía 26.1 por ciento mayor que en 2015".

Si bien hay una mejoría nacional en los últimos dos años, hay focos persistentes de violencia. De 2025 a 2026 la violencia letal "creció en 11 entidades. Colima y Morelos continúan registrando incrementos sobre las bases más altas durante el último año".

El homicidio doloso ha bajado 5.2 por ciento entre 2015 y 2026, un logro importante, pero al mismo tiempo se han registrado incrementos notables "en tres componentes de la violencia letal a nivel nacional: otros delitos contra la vida (197%), personas desaparecidas y no localizadas (127.3%) y feminicidios (53.5%)".

Es indudable la reducción de la violencia letal en los dos últimos años, pero las mediciones gubernamentales deberían dejar de centrarse nada más en los homicidios. Los fuertes aumentos en otros delitos sugieren que por lo menos una parte de los homicidios están siendo ocultados bajo otras clasificaciones.

El gobierno afirma que los resultados positivos de los últimos dos años son consecuencia de su estrategia contra la violencia, pero "los resultados no permiten establecer una relación causal, consistente y sostenida" con seis indicadores de la acción gubernamental: detenciones y aseguramientos de armas, vehículos, drogas, laboratorios y combustible.

Hay que felicitar al gobierno por los avances en la lucha contra la violencia letal, que es la mayor responsabilidad del Estado, pero es claro que falta mucho por avanzar y es importante no permitir que se usen otros delitos para reducir falsamente los índices de homicidios. De igual forma, debemos tener más información que permita juzgar los resultados de la estrategia gubernamental.

Pruebas

La presidenta sigue insistiendo que no ha recibido pruebas de Estados Unidos sobre los 10 de Sinaloa imputados por colaborar con el crimen organizado. Pero mientras el gobierno espera, la FGR no quiere investigar los muchos indicios que sugieren esa complicidad.

www.sergiosarmiento.com