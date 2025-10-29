ADERIAC celebra su 14 Aniversario en beneficio de AMANC

La solidaridad es un sentimiento de unidad que nos mueve a dar sin esperar recibir nada a cambio, Juntos somos más Fuertes

Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Bienvenidos a todos nuestros invitados del Presídium, invitados especiales, medios de comunicación y patrocinadores que el día de hoy nos acompañan.

La Asociación ADERIAC está representada por Daniel Escobedo Uribe Presidente de ADERIAC, Que hoy en día no puedo estar presente con nosotros y les envía un cordial saludo.

Somos una Asociación con experiencia e historia, con 200 Asociados de las Empresas más importantes de la Industria en el Estado de San Luis Potosí. Para ADERIAC es importante el cambio y es por ello que estamos Evolucionando el Recurso Humano en Talento Humano, a través de Lideres conscientes dando importancia al cuidado de las personas, el bienestar, los valores, la empatía, la integración, la inclusión y la equidad dentro de las organizaciones para crear ambientes saludables, competitivos dentro de los centros de trabajo.

Es así , que Hoy presentamos el 14 Aniversario de ADERIAC en Beneficio a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en San Luis Potosi, AMAC

A continuación, presentamos a las autoridades del Presídium que nos acompañan.

· Damos la Bienvenida por parte de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de San Luis Potosi a su Directora Ing. Alma de Jesus Duran.

· Direccion de Turismo Municipal Lic. Claudia Peralta Antiga

· ADERIAC, Vicente Aguilar Ordaz Director Ejecutivo

· Jessica Monroy Delgado, Gerente Comercial de SISC (Isabel Hernandez Chávez)

SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTOS VITA SA DE CV

· Jose Enrique Lara Guarriola, Director de Grupo Integra

· Gilberto Solis Aguirre Director de Buro de Conferencista Smart Speakers

· Emilio de Jesus Ramirez Konishi, Secretario General del Sindicato Nacional.

Queremos Agradecer a todo y cada uno de los Patrocinadores que hoy se sumar para realizar este gran Aniversario

SISC SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTOS VITA SA DE CV, Calidad que alimenta, servicio que inspira, innovación que transforma., RUPO INTEGRA: Tu Crecimiento en Movimiento , SINDICATO NACIONAL, VILLA DANIELI: Especialistas en Banquetes de Alta Gama, SMART SPEAKERS el principal buró de conferencistas en América Latina, FIESTA AMERICANA El mejor lugar para compartir momentos inolvidables en cualquier destino de la Ciudad, PRODUCCIONES FARFAN: La mejor empresa en el ramo Audiovisual, hacemos de tu evento el mejor recuerdo de la Vida. FAN CREATIVO, HERMOSO EVENTOS: Coordinación de eventos sociales y empresariales. MEZCAL PATATUS: ha sido galardonado recientemente con una Doble Medalla de Oro en la San Francisco World Spirits Competition 2025 y una Medalla de Oro en los USA Spirits Ratings 2025. Estos reconocimientos se suman a premios anteriores, como la Gran Medalla de Oro en Bruselas en 2021 y 2022, y la Medalla de Oro del Veraj Testing Institute en 2023. , PERIODICO PULSO: Tu Ventana al Mundo, SAN LUIS CAPITAL, EVANCLER: Especialista en Organización de Eventos Empresariales, Sociales, Congresos, Recorridos y viajes PASTELERIA ANTARES: LA ESTRELLA EN PASTELERIA , EL AMOR QUE NUNCA FALTA. GRACIAS A CANELS

Gracias a Todos por sumarse a celebrar en Beneficio de AMANC

· Pedimos a Lic Alma de Jesus Duran nos brinde unas palabras.

· Sedemos la palabra Lic, Claudia Peralta Antiga

· A continuación, nos dirige unas la Palabras a Gilberto Solis de Smart Speakers

· Pedimos a Isabel Hernandez nos de una palabras

· Pedimos a Enrique Lara

· Emilio de Jesus Konishi

· Vicente Aguilar Ordaz para que nos brinde todos los detalles del ANIVERSARIO.

· Pedimos la intervención de Vicente Aguilar Director Ejecutivo de ADERIAC, Comentarnos cuales son los patrocinadores que se suman con ADERIAC, a esta causa.

Es así como agradecemos a todos ustedes la presencia en esta rueda de prensa, pasamos a tomar la foto oficial. Y disfrutar de una convivencia para todos ustedes como medios de comunicación.

Rueda de Prensa 14 Aniversario ADERIAC

Un evento a Beneficio a Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en San Luis Potosi

A celebrarse el próximo jueves 13 de Noviembre

Hora: 7:00 p.m.

Recinto: Salón Villa Danieli

Contraemos con un coctel de Bienvenida a cargo de Mezcal Patatuz durante este networking, enseguida de la Conferencia con Chumel Torres, una Cena con un menú de 3 tiempos,

Meta es llegar a 200 personas que asistan y compren su acceso pagando un donativo de $1,100 individual y $1900 por pareja.

CONTACTO:

FB Y LindedIn como ADERIAC

CEL: 44 4142 12 35 , Y por correo: gerencia.relaciones.publicas@aderiac.org.mx