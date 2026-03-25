Cemex abre convocatoria de la Beca Arq. Marcelo Zambrano 2026
Profesionales mexicanos con aceptación en universidades internacionales pueden postularse.
Monterrey, México, 25 de marzo de 2026.— La empresa Cemex dio a conocer la convocatoria 2026 de la Beca Arq. Marcelo Zambrano, dirigida a egresados de Arquitectura interesados en cursar estudios de posgrado en el extranjero.
El programa contempla un apoyo económico de hasta dos millones de pesos, destinado a cubrir tanto la matrícula como los gastos de manutención durante el periodo académico.
La iniciativa está enfocada en profesionistas mexicanos que ya cuenten con la aceptación de una universidad fuera del país, en programas cuya duración no exceda los dos años y que estén relacionados con áreas como diseño, investigación, crítica o curaduría.
La beca, creada hace casi dos décadas, busca respaldar la formación académica de perfiles con potencial de aportar al desarrollo de la arquitectura y la construcción.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con la convocatoria, aspirantes pueden postularse en más de una ocasión, ya que en ediciones previas algunos beneficiarios obtuvieron el apoyo tras varios intentos.
El proceso de selección estará a cargo de un jurado integrado por especialistas del sector, entre ellos Alejandro Rivadeneyra, Augusto Quijano, Diego Ricalde, Fernanda Canales, Isaac Broid, Javier Sánchez, Mauricio Rocha y Jimena Hogrebe.
La fecha límite para registrarse es el 22 de mayo de 2026. Las bases completas están disponibles en el portal oficial de la empresa.
no te pierdas estas noticias
Cemex abre convocatoria de la Beca Arq. Marcelo Zambrano 2026
Redacción
Profesionales mexicanos con aceptación en universidades internacionales pueden postularse.
8 razones para usar un software que sincronice con visores del SAT
Pulso Online
Conoce las 8 razones para sincronizar tu software con los visores del SAT. Mejora tu control fiscal, evita multas y asegura que tu información sea correcta hoy.
Cemex celebra 120 años de trayectoria en la construcción
Redacción
La empresa con presencia global ha participado en obras emblemáticas como el Monumento a la Revolución y Torre Reforma.