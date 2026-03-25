Cemex abre convocatoria de la Beca Arq. Marcelo Zambrano 2026

Monterrey, México, 25 de marzo de 2026.— La empresa Cemex dio a conocer la convocatoria 2026 de la Beca Arq. Marcelo Zambrano, dirigida a egresados de Arquitectura interesados en cursar estudios de posgrado en el extranjero.

El programa contempla un apoyo económico de hasta dos millones de pesos, destinado a cubrir tanto la matrícula como los gastos de manutención durante el periodo académico.

La iniciativa está enfocada en profesionistas mexicanos que ya cuenten con la aceptación de una universidad fuera del país, en programas cuya duración no exceda los dos años y que estén relacionados con áreas como diseño, investigación, crítica o curaduría.

La beca, creada hace casi dos décadas, busca respaldar la formación académica de perfiles con potencial de aportar al desarrollo de la arquitectura y la construcción.

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De acuerdo con la convocatoria, aspirantes pueden postularse en más de una ocasión, ya que en ediciones previas algunos beneficiarios obtuvieron el apoyo tras varios intentos.

El proceso de selección estará a cargo de un jurado integrado por especialistas del sector, entre ellos Alejandro Rivadeneyra, Augusto Quijano, Diego Ricalde, Fernanda Canales, Isaac Broid, Javier Sánchez, Mauricio Rocha y Jimena Hogrebe.

La fecha límite para registrarse es el 22 de mayo de 2026. Las bases completas están disponibles en el portal oficial de la empresa.