Cemex impulsa mejoramiento de viviendas en Oaxaca
Cemex y Fundación Comunitaria Oaxaca unen esfuerzos para fortalecer condiciones habitacionales en Teotitlán del Valle
Un total de 21 familias indígenas de Teotitlán del Valle accederán al mejoramiento de sus viviendas mediante el programa Patrimonio Hoy, como resultado de la colaboración entre Cemex y la Fundación Comunitaria Oaxaca.
Las familias beneficiadas recibirán materiales para construcción y remodelación, así como asesoría técnica en diseño, planeación y supervisión de obra, bajo el esquema de construcción progresiva que promueve el programa Patrimonio Hoy, vigente desde 1998.
El modelo contempla capacitación, esquemas de ahorro y crédito, suministro de materiales y acompañamiento profesional durante el desarrollo de los proyectos habitacionales, con el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda y atender vulnerabilidades económicas en la comunidad.
Entre los insumos disponibles se encuentran cemento, acero, agregados, prefabricados, material eléctrico, pisos, azulejos, artículos de ferretería y muebles para baño.
De acuerdo con la empresa, el programa Patrimonio Hoy ha beneficiado a más de 670 mil familias en distintas regiones del país y ha sido reconocido por su impacto social en el acceso a vivienda digna.
La iniciativa en Teotitlán del Valle busca contribuir al fortalecimiento de las condiciones habitacionales mediante un esquema de acompañamiento técnico y acceso gradual a materiales de construcción.
