Miguel Ángel Maya Romero: ¿Cómo crear empleo digno y sostenible en una ciudad como SLP?

El debate sobre cómo generar empleo digno y sostenible en ciudades en crecimiento como San Luis Potosí no es nuevo, pero sí urgente. Frente a la expansión industrial, la llegada de nuevas inversiones y los cambios tecnológicos que transforman el trabajo, la pregunta sobre qué tipo de empleos se están creando cobra especial relevancia. Desde su experiencia en distintos sectores productivos, Miguel Ángel Maya Romero comparte una mirada práctica sobre cómo construir un modelo económico que combine productividad, estabilidad y oportunidades reales para la población.

Con una trayectoria sólida en el ámbito empresarial y en la gestión de proyectos vinculados al desarrollo regional, Miguel Ángel Maya Romero ha participado en procesos que han impulsado la diversificación económica y la creación de empleo formal en San Luis Potosí. Su participación en iniciativas de cooperación público-privada le ha permitido comprender los desafíos que enfrentan las empresas locales para crecer de manera sostenible, sin perder de vista la necesidad de generar bienestar a largo plazo.

El empresario potosino sostiene que la verdadera fortaleza de una ciudad no se mide únicamente por su crecimiento industrial, sino por la calidad de los empleos que logra sostener. En sus palabras, atraer inversión es solo una parte del desafío: lo esencial es construir ecosistemas donde la educación técnica, la innovación y la formalización laboral avancen al mismo ritmo. En esta conversación, Miguel Ángel Maya Romero analiza con detalle los factores que pueden permitir a San Luis Potosí generar empleo digno y sostenible, sin depender exclusivamente de los ciclos económicos externos.

¿Qué condiciones consideras esenciales para que una ciudad como San Luis Potosí genere empleo digno?

Lo primero es entender que el empleo digno no se limita al salario, sino que incluye estabilidad, seguridad social y posibilidades de desarrollo. San Luis Potosí tiene una base industrial sólida, con parques automotrices y logísticos muy desarrollados, pero para mantener su crecimiento necesita invertir más en formación técnica y vinculación con universidades. Si una empresa encuentra personal capacitado localmente, tiene razones para quedarse y crecer aquí. Esa es la mejor política de empleo: formar talento que genere valor desde dentro.

Miguel Ángel Maya Romero, ¿cómo se puede asegurar que ese crecimiento económico también sea sostenible?

La sostenibilidad es ambiental, económica y social. En San Luis Potosí hay que cuidar que la expansión industrial no se base únicamente en mano de obra barata o en incentivos fiscales, porque eso genera dependencia y precariedad. Lo sostenible es lo que puede mantenerse sin subsidios ni desgaste social. Las empresas que implementan procesos eficientes, que invierten en capacitación y que promueven entornos laborales sanos, terminan siendo más competitivas. Por eso siempre insisto en que el desarrollo local debe combinar productividad con bienestar.

¿Qué papel juega el sector privado en esa transición hacia empleos más justos y duraderos?

Un papel central, el sector privado no puede quedarse esperando políticas públicas perfectas. Tiene que ser parte activa de la solución. En mi experiencia, los mejores proyectos de empleo surgen cuando las empresas colaboran con gobiernos municipales y centros educativos. En San Luis Potosí hay ejemplos claros de empresas que apadrinan programas técnicos o que crean becas duales. Eso fortalece la empleabilidad real. Si cada empresa grande apoyara la formación de diez jóvenes al año, tendríamos un cambio estructural en menos de una década.

¿Qué obstáculos percibes actualmente para consolidar ese modelo de empleo en la región?

El primero es la brecha entre lo que enseñan muchas instituciones educativas y lo que realmente demanda la industria. También la informalidad, que sigue siendo alta. Cuando un joven entra al mercado sin seguridad social ni estabilidad, es difícil que piense en el largo plazo. Otro punto es la rotación de personal: muchas veces la gente se mueve de empleo en empleo sin consolidar una carrera. Todo eso se puede mejorar si hay políticas coordinadas y si se premia la estabilidad laboral.

En términos prácticos, ¿qué medidas concretas podrían implementarse en San Luis Potosí para crear empleo de calidad?

Hay tres líneas claras, la primera es impulsar la educación técnica dual, vinculando directamente a los estudiantes con las empresas. La segunda, fortalecer las cadenas productivas locales para que las pequeñas y medianas empresas se integren a los grandes proyectos industriales. Y la tercera, promover la digitalización, especialmente en sectores tradicionales como el comercio o la logística. Si logramos que más microempresas adopten herramientas digitales, su productividad crece y con ello su capacidad para generar empleo formal.

¿Cómo imaginas el futuro laboral de San Luis Potosí en los próximos diez años?

Dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Si seguimos apostando por la formación, la tecnología y la colaboración entre sectores, San Luis Potosí puede convertirse en un referente de empleo de calidad en el centro del país. Pero si se pierde la visión de largo plazo y solo se busca atraer inversión rápida, volveremos a los ciclos de expansión y recesión que ya conocemos. Creo que el reto es construir una economía que genere oportunidades duraderas, donde el trabajo no solo dé ingresos, sino también sentido y estabilidad.

A través de esta conversación, Miguel Ángel Maya Romero plantea una hoja de ruta basada en realismo y compromiso compartido. Para él, la construcción de empleo digno y sostenible requiere una alianza constante entre el talento local, el sector privado y las instituciones. En una ciudad con el potencial de San Luis Potosí, el desafío está en crecer mejor.