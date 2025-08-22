Dos muertos, en accidente en rúa a V. de Reyes

Dos muertos y un lesionado, así como fuertes daños materiales, es el saldo de un aparatoso choque de frente registrado en la carretera a Villa en Reyes, en donde impactaron dos camionetas a la altura de la comunidad de Laguna de San Vicente.

El percance tuvo lugar cerca de las cuatro y media de la tarde de este jueves, cuando originalmente una camioneta Ford Ranger de color gris, tipi pick up, propiedad de una empresa dedicada al ramo de la electricidad, se desplazaba por la mencionada carretera en dirección a la ‘57.

Fue a la altura de Laguna de San Vicente, en donde la unidad invadió el carril contrario y de esta forma impactó de frente contra otra camioneta, una Nissan de color azul, tipo pick up de modelo atrasado, la cual en esos momentos se desplazaba por ahí en dirección a Villa de Reyes.

Por el fuerte golpe las dos unidades terminaron destrozadas por completo, en especial de la parte frontal, la Nissan azul iba cargada con cajas de frutas y verduras, mercancía que quedó regada en el lugar.

En la camioneta Nissan viajaban un hombre y una mujer, quienes por desgracia perdieron la vida al acabar prensados dentro de la cabina y cuando llegaron los paramédicos a atenderlos ya habían fallecido.

Un ocupante de la camioneta Ford gris fue atendido por los socorristas de Villa de Reyes, quienes al presentar lesiones considerables lo trasladaron a un hospital a recibir la atención médica requerida.

Policías municipales de Villa de Reyes apoyaron en el lugar del accidente mientras que elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de realizar el reporte y las destrozadas camionetas quedaron en una pensión particular a disposición de las autoridades. Los ahora occisos eran originarios de la comunidad de San Bartolo, perteneciente al municipio de San Felipe, Guanajuato, hacia donde aparentemente se dirigían al momento de los hechos.

Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a realizar el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Legista en donde serían entregados a los familiares.