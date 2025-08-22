Regidora de Villa de Pozos arma escándalo en motel

Una regidora del recién creado municipio de Villa de Pozos armó gran escándalo en un motel de la carretera a Rioverde, en donde golpeó e insultó al personal, por lo que acabó siendo detenida por oficiales de la Policía Municipal de Soledad.

Aún con los policías, la ahora detenida se comportó de forma violenta y se dirigía a ellos con palabras altisonantes, aunque al final fue consigada ante el Ministerio Público por los supuestos delitos de lesiones y amenazas.

La funcionaria fue identificada como Julie N. de 36 años de edad, una mujer “trans” que se desempeña como regidora concejal 10 en el municipio de Villa de Pozos, pertenece al partido Morena y preside la Comisión de Grupos Vulnerables.

Según los hechos, antes de las cuatro de la tarde de este jueves, la regidora arribó al Motel Inn, ubicado en la carretera a Rioverde, en la colonia Francisco Sarabia, en donde empezó a grabar con su teléfono celular lanzando insultos a los empleados.

La encargada del motel encaró a la mujer, quien en todo momento repetía ser regidora e insultaba con palabras altisonantes.

Según se informó, la funcionaria aseguraba que en el motel había sido grabada sosteniendo relaciones y que el video se había difundido, por lo que causaba los desmanes.

Enseguida que llegó, la mujer se dirigió a la habitación 23 y la empleada del lugar intentó impedirlo, pero entonces la aventó en la escaleras causándole fuertes lesiones en todo el cuerpo, en especial en espalda y brazos.

Ante todo el escándalo el personal del motel llamó a la policía y acudieron al lugar elementos de la Policía Municipal de Soledad, pero la mujer trans continuaba con su actitud violenta digiéndose a los oficiales con fuertes palabras diciendo que no sabían con quién se metían, por lo que acabó siendo arrestada y le tuvieron que colocar esposas para restringir sus movimientos.

Posteriormente fue llevada a la Barandilla Municipal donde siguió escandalizando negándose a cooperar con el protocolo repitiendo que ella tenía el poder y se negaba a ser certificada, aunque posteriormente tuvo que acceder.

Al final, la detenida Julie N., fue remitida ante la Fiscalía General del Estado por los supuestos delitos de lesiones, amenazas y lo que le resulte a fin de que se le defina su situación legal.

Asimismo, se esperaba que la empleada del motel que dijo haber sido golpeada formalizara la denuncia respectiva contra la funcionara, ya que dijo temer por su integridad puesto que la regidora amenazó con afectarla diciendo que es “poderosa” y que conoce gente en el gobierno para lograr su propósito.

A su arribo al motel, la ahora detenida lo hizo a bordo de un automóvil Ford Fusion color blanco, mismo que fue asegurado y llevado a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales ante la Fiscalía.