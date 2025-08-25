Beneficios de la quinoa en la dieta: fibra, proteína y nutrientes clave

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En los últimos años, esta semilla ha ganado bastante popularidad como complemento de una dieta sana y balanceada; sin embargo, no todos conocen el alcance de los beneficios de la quinoa.

Hoy en Menú te contamos más a detalle algunos de ellos para que, si aún no lo has hecho, consideres agregarla a tu dieta.

¿Qué es la quinoa?

Aunque generalmente se le clasifique como un grano entero, la quinoa es de hecho una semilla; como el arroz. Puedes encontrarla en diferentes colores como blanco, rojo, amarillo, y blanco, pero, según The Nutrition Source, no se considera que el color de la semilla afecte su sabor o propiedades.

Es nativa de Sudamérica donde se cosecha a mano, para reducir la merma, se seca, y luego es empacada para llegar hasta tu cocina.

¿Qué beneficios tiene la quinoa?

Además de ser gluten free, entre los beneficios de la quinoa se listan sus importantes aportes de fibra, proteína, y nutrientes como magnesio, hierro, zinc, manganeso, potasio y fosforo; todos de suma importancia para tu salud y sistema inmunológico.

¿Cómo se cocina la quinoa?

Una de las más grandes ventajas del consumo de la quinoa, es que es super fácil de incorporar a tu dieta para aprovechar todos sus beneficios; ¡y también es super fácil de hacer!

Te compartimos la receta de Healthline para una cocción que preserva todos sus nutrientes.

Ingredientes

170 g de quinoa

240 ml de agua

Preparación

Enjuaga la quinoa usando un colador fino

Calienta el agua a fuego alto

Añade la quinoa con una pizca de sal

Deja hervir de 15 a 20 minutos (hasta que absorba el agua y se vea esponjosa)

Sirve y disfruta

Ahora tú también puedes aprovechar de todos los beneficios de la quinoa; y la mejor parte es que se trata de un ingrediente super versátil que puede complementar a la perfección recetas dulces o saladas.