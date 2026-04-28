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Cuántas calorías tiene el pay helado de limón

El consumo constante de este postre puede afectar niveles de glucosa e insulina, según expertos.

Por El Universal

Abril 28, 2026 02:37 p.m.
A
Cuántas calorías tiene el pay helado de limón

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Es imposible resistirse a comer una o más rebanadas de

pay helado de limón
. Y aunque no hay problema cuando se come de vez en cuando, su consumo constante

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sí puede tener efectos adversos en la salud.
Por lo anterior, si te preocupa su aporte nutricional, en especial sobre las calorías, aquí te decimos cuántas tiene una porción.
¿Por qué moderar el consumo de calorías?
De acuerdo con el National Institute on Aging, las calorías no determinan si un alimento es o no saludable, pero pueden orientarnos a tener mejores hábitos alimenticios.
Y es que postres como el pay helado de limón parecen inofensivos cuando se consumen ocasionalmente; sin embargo, por su contenido se le cataloga como un alimento con "calorías vacías", es decir, con poco o ningún valor nutricional.
Por lo anterior, su consumo debe ser limitado. Y la principal razón son sus carbohidratos refinados, que pasan a través del sistema digestivo más rápido que los alimentos integrales. Y por eso mismo una persona puede consumir dulces y no sentirse saciado.
Asimismo, la ingesta de este tipo de postres provoca desajustes en los niveles de glucosa en sangre, lo que lleva al cuerpo a liberar insulina para almacenar esa glucosa en las células. A largo plazo, aparecen problemas de salud como la resistencia a la insulina o el desarrollo de enfermedades metabólicas.
Y otro aspecto a considerar es que los carbohidratos afectan al cerebro, en particular al neurotransmisor de la dopamina, encargado de regular el estado de ánimo y generar sensaciones de recompensa.
¿Cuántas calorías tiene el pay helado de limón?
Como lo mencionamos anteriormente, postres como el pay helado de limón sí se pueden consumir, pero con moderación. Lo ideal es limitar las porciones e integrarlo como parte de una dieta balanceada.
De acuerdo con Avena, plataforma de planes de nutrición creados por expertos, una porción de 40 gramos o lo que equivale a una rebanada aporta 109 kilocalorías, 6.1 g de grasa, 13 g de carbohidratos y 0.9 g de proteína.
Como podrás ver, es un contenido elevado de calorías y precisamente con esto se debe tener cuidado, además de los carbohidratos y el azúcar. Sobre este último, la misma porción contiene alrededor de 31 g.
Hay que recordar que los expertos en salud indican que la ingesta recomendada de azúcares libres es de 25 g al día, lo que una rebanada de pay helado de limón supera.
¿Cómo hacer un pay helado de limón bajo en calorías?
Sí, es posible hacer un pay helado de limón bajo en calorías. Por lo general, para la base de este postre se utilizan galletas sabor vainilla; no obstante, es posible reemplazarlas con harina de nuez o de almendra.
Y con el objetivo de reducir la cantidad de azúcar en el postre, es preferible optar por endulzantes naturales como los dátiles. Si lo prefieres, añade a la receta stevia natural o alulosa que, aunque siguen siendo edulcorantes, su impacto es más bajo en la salud.
Con estas simples recomendaciones reducirás las calorías de este y otros postres. Y al mismo tiempo que te quitas el antojo de algo dulce, cuidas tu cuerpo.

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