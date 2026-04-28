¿Cuántas calorías tiene el pay helado de limón?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Es imposible resistirse a comer una o más rebanadas de

. Y aunque no hay problema cuando se come de vez en cuando, su

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sí puede teneren la salud.Por lo anterior, si te preocupa su, en especial sobre las, aquí te decimos cuántas tiene una¿Por qué moderar el consumo deDe acuerdo con el, lasno determinan si un alimento es o no saludable, pero pueden orientarnos a tener mejoresY es quecomo elparecen inofensivos cuando se consumen ocasionalmente; sin embargo, por su contenido se le cataloga como un alimento con "vacías", es decir, con poco o ningún valor nutricional.Por lo anterior, su consumo debe ser limitado. Y la principal razón son sus, que pasan a través del sistema digestivo más rápido que los alimentos integrales. Y por eso mismo una persona puede consumir dulces y no sentirse saciado.Asimismo, la ingesta de este tipo deprovoca desajustes en losen sangre, lo que lleva al cuerpo a liberarpara almacenar esa glucosa en las células. A largo plazo, aparecen problemas de salud como la resistencia a lao el desarrollo deY otro aspecto a considerar es que losafectan al cerebro, en particular al neurotransmisor de la, encargado de regular ely generar sensaciones de recompensa.¿Cuántastiene elComo lo mencionamos anteriormente,como elsí se pueden consumir, pero con. Lo ideal es limitar lase integrarlo como parte de unaDe acuerdo con, plataforma de planes de nutrición creados por expertos, unadeo lo que equivale a unaaporta, 6.1 g de grasa, 13 g dey 0.9 g de proteína.Como podrás ver, es undey precisamente con esto se debe tener cuidado, además de losy el. Sobre este último, la mismacontiene alrededor de 31 g.Hay que recordar que los expertos en salud indican que la ingesta recomendada dees de, lo que unadesupera.¿Cómo hacer unbajo enSí, es posible hacer unbajo en. Por lo general, para lade este postre se utilizan galletas sabor vainilla; no obstante, es posible reemplazarlas con harina de nuez o de almendra.Y con el objetivo de reducir la cantidad deen el postre, es preferible optar porcomo los. Si lo prefieres, añade a la recetao alulosa que, aunque siguen siendo edulcorantes, su impacto es más bajo en la salud.Con estas simples recomendaciones reducirás lasde este y otros. Y al mismo tiempo que te quitas el antojo de algo dulce, cuidas tu cuerpo.