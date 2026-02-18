Cuánto pan puede comer una persona con diabetes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La

, de acuerdo con la

, es una enfermedad metabólica caracterizada poren sangre, lo que con el tiempo puede provocar daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.Pero un elemento para reducir todos estos riesgos es. La, colaboradora de la revista médica Tua Saúde, señala que para dichos pacientes es clave el consumo de, proteínas magras y carbohidratos.Pese a que eles considerado un, puede ser seguro de comer en caso de padecer esta enfermedad, peroEn su artículo publicado en Tua Saúde, lamenciona que las personas conpueden llevar un, lo que implica cuidar las porciones y laEspecíficamente, a las personas conse les recomienda consumir, por ejemplo,, garbanzos,y frutos secos.Y es que este nutriente, al ser rico en, se digiere lentamente y permite un. La clave es ingerir los alimentos con losPara el, las versiones elaboradas con, grano germinado, avena,o centeno son las mejores y las más saludables. En cambio, se recomienda evitar la ingesta deblanco o los que contengan cantidades elevadas deSiguiendo con las recomendaciones de la nutricionista, otros alimentos que deben moderar estos pacientes son las. Es preferible consumir sólopor comida debido a su aporte de fructosa, lo que puede generarDe igual manera, laspodrían suponer un riesgo porque se absorben rápidamente y generan unen sangre.Y lo mismo aplica para los productos abundantes en, mieles y mermeladas, lácteos azucarados, jugos endulzados,en exceso.Como lo mencionamos anteriormente, el consumo deblanco no es la mejor idea para las personas conporque se elabora cony puede contenerAl contrario, losy deson la mejor opción para incluir endentro de los planes alimenticios diarios.Según datos delde Práctica Clínica, perteneciente al(IMSS), laspara los diferentes tipos de panes son:Pan de 7 granos:(índice glucémico 55 yPan de caja integral: 1 rebanada (índice glucémico 54 yPan de hamburguesa integral: Una pieza de 30 g (índice glucémico 61 y).Palitos de, que equivalen aPan tostado integral:deLa cantidad deque puede comer una persona condepende del tipo, la porción y los hábitos de alimentación diaria, recordando que se debe equilibrar conPor eso, la principal recomendación es acudir con unpara recibir unadaptado a las