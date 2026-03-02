Receta de capirotada para Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Para muchas

, la llegada de la

simboliza un periodo para reunirse en la mesa y disfrutar platillos de temporada como, un postre que forma parte de la tradición católica.Su sabor es dulce y su textura ligeramente suave, por lo que es disfrutado tanto por chicos como por grandes. Pero, además, es sencillo de preparar y, sobre todo, con la receta de, del canal "De Mi Rancho a Tu Cocina".¿Qué es laLaes unmexicano que se prepara durante lay la. Su nombre proviene de "", en referencia al gorro que utilizan algunos sacerdotes en celebraciones litúrgicas, según explicaAunque se cree que es originario de México, la realidad es que proviene de Antigua Roma. Un registro dentro del libro "", del autor, señala a un platillo de apariencia similar con el nombre Sala Cattabia.No obstante, su preparación incluíaa los que conocemos hoy en día, pues llevaba, alcaparras e. Aunque mantenía la base de colocaren capas y mezclar los sabores.En 1611, el cocinero españolpublicó el recetario "Sopa de", donde a la preparación incorporóentre las capas deY con la llegada de los españoles a México, la receta de laevolucionó y la carne dejó de ser parte de los. Poco a poco, comenzó a realizarse cony undulce, dándole el sabor actual.¿Qué significan losde laDesde 1940, laha sido considerada como un postre de la vigilia, esto de acuerdo con el diccionario gastronómico. Sus ingrediente representan lo siguiente:Elsimboliza el cuerpo de Cristo.Elo la miel representan su sangre.Lossimbolizan los clavos de la crucifixión.Lasimboliza la cruz.Elrepresenta el sudario y la¿Cómo hacer unaAunque existen muchas maneras de preparar la, hoy te vamos a compartir la receta deúes, además de ofrecer un gran sabor, mantiene lay es104 plátanos1 trozo de1/2 kilo de1 naranja partidaCacahuatesPasasCiruelas pasasNuecesfresco ralladoProcedimientos:en una cazuela y agrega la, el, la naranja y los. Hierve hasta que else disuelva y forme unCorta losen rebanadas medianas y dóralas en uno sartén a, cuidando que no se quemen.Retira eldel fuego yPara el acomodo, coloca una capa dedorado en un recipiente amplio y báñala con eldeAñadeque cubran toda la superficie.Repite el proceso en cada una de las capas hasta terminar con losTermina decorando con un poco más de