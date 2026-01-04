66 detenidos y droga asegurada en operativos estatales

En operativos realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal reportó la detención de 66 personas por su presunta participación en distintos delitos, como parte de acciones de seguridad e inteligencia desplegadas a nivel estatal.

De acuerdo con el reporte oficial, 38 personas fueron detenidas por hechos como conducir vehículos con reporte de robo, delitos contra la seguridad del tránsito, portación de arma prohibida, robo, alteración en números de serie de motocicletas, así como violencia familiar y amenazas. En uno de estos casos, el detenido contaba con una orden judicial vigente, emitida en diciembre de 2025.

Además, 28 personas fueron aseguradas por probable posesión de droga. Durante estas detenciones, las autoridades decomisaron 423.4 gramos de marihuana y 72 dosis de metanfetamina.

Las acciones forman parte de los operativos cotidianos de vigilancia y prevención del delito que la Guardia Civil Estatal mantiene en el territorio potosino, con resultados concentrados en detenciones y aseguramientos derivados de labores de patrullaje e inteligencia.

