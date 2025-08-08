logo pulso
A balazos asesinan a joven en Los Fresnos, Soledad

Sujetos armados en motocicleta atacaron a la víctima

Por Redacción

Agosto 08, 2025 10:28 p.m.
A
Guardia Civil acordonó el área.

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos la noche de este jueves en la colonia Los Fresnos, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Los hechos ocurrieron después de las 21:00 horas, cuando la víctima caminaba sobre la calle Nogales, antes de llegar a la avenida San Luis. De acuerdo con los primeros reportes, fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quienes, tras valorarlo, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil de Soledad aseguraron la zona, mientras que policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio.

