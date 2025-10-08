A puñaladas, sujeto mata a un perro; fue detenido

CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) luego de que presuntamente diera muerte a un perro con una navaja, en hechos ocurridos en la colonia Colinas del Valle.

El incidente sucedió en un local de venta de comida, donde el ahora detenido, identificado como José "N", de 29 años, quien atacó a un can que acompañaba a una mujer.

Tras el reporte de auxilio, los agentes estatales acudieron al sitio y lograron asegurar al presunto responsable, quien todavía portaba el arma blanca.

José "N" fue trasladado y presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes y definirá su situación legal.

Los vecinos de la zona manifestaron su indignación por lo ocurrido, mientras que las autoridades reiteraron que este tipo de actos no quedarán impunes.