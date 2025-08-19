A tiros, ejecutan a individuo en Tamasopo

TAMASOPO.- Un hombre fue ejecutado a balazos la tarde de este lunes en la carretera libre Valles–Rioverde, cerca del crucero de Tamasopo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima, cuya identidad no ha sido dada a conocer, quedó tendida a la orilla de la carretera, en dirección hacia la comunidad de El Clarín, con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Al sitio arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes aseguraron el perímetro y solicitaron el apoyo de corporaciones de seguridad de las bases cercanas. Posteriormente se inició un operativo en la zona con el fin de ubicar a los responsables.

Hasta el cierre de el momento no se han registrado personas detenidas, mientras que la Fiscalía dará seguimiento a las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

