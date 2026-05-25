Abandonan autos luego de sufrir accidentes en la capital

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Luego de sufrir aparatosos accidentes, dos automóviles fueron abandonados por sus ocupantes, uno se volcó en el camino al aeropuerto y otro se estampó contra un poste en la avenida José de Gálvez.

En el primer hecho, cerca de las cuatro de la mañana de este domingo un automóvil color gris circulaba a alta velocidad por el camino al aeropuerto.

Frente a las instalaciones de la empresa de paquetería Estafeta, el conductor perdió el control del volante y de esta forma se impactó contra la contención metálica para salirse del asfalto y terminó volando con las llantas hacia arriba presentando fuertes daños materiales.

La unidad permaneció en el sitio por alrededor de 4 horas hasta que las autoridades acudieron a retirarla, para entonces no había nadie y se ignora si hubo personas lesionadas.

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En el segundo caso, también la madrugada de este domingo, un automóvil color gris se desplazaba por la avenida José de Gálvez en dirección a la carretera México.

Al llegar frente a la entrada de la plaza Sendero el conductor perdió el control del volante y así chocó contra un poste quedando finalmente sobre la superficie de rodamiento obstruyendo el carril izquierdo siendo abandonado por sus ocupantes.

En los dos accidentes los automóviles participantes fueron enviados a una pensión en donde se esperaba que acudieran a reclamar los propietarios y realizaran las diligencias legales.