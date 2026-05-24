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Choca contra objeto fijo y abandona vehículo en avenida José de Gálvez

El accidente ocurrió de madrugada, cerca del acceso a Plaza Sendero; solo se reportaron daños materiales.

Por Redacción

Mayo 24, 2026 10:16 a.m.
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Choca contra objeto fijo y abandona vehículo en avenida José de Gálvez
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      Un vehículo fue abandonado tras chocar contra un objeto fijo sobre la avenida José de Gálvez, próximo a la carretera 57.

      El accidente se registró durante la madrugada, cuando la unidad circulaba sobre dicha avenida con dirección a la carretera 57. Al llegar a la altura de la entrada a Plaza Sendero, el conductor perdió el control e impactó contra un objeto fijo.

      Tras el choque, el vehículo quedó sobre el arroyo vehicular, obstruyendo el carril izquierdo.

      De acuerdo con el reporte inicial, el percance dejó únicamente daños materiales. El conductor abandonó la unidad en el lugar.

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