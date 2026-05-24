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Seguridad

Detiene la GCE a 45 personas en 24 horas

Los arrestos fueron por presuntos delitos como posesión de droga, robo, violencia familiar, fraude y portación de arma prohibida.

Por Redacción

Mayo 24, 2026 10:42 a.m.
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Detiene la GCE a 45 personas en 24 horas
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      La Guardia Civil Estatal detuvo a 45 personas en las últimas 24 horas, durante operativos de seguridad y vigilancia desplegados en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones están relacionadas con presuntos delitos como posesión de droga, delitos contra la seguridad del tránsito, robo, violencia familiar, fraude, portación de arma prohibida, cohecho, lesiones y conducción de vehículos con reporte de robo.

      Como parte de estas acciones, la corporación también aseguró 18 vehículos, de los cuales cuatro contaban con reporte de robo vigente.

      Las personas detenidas, junto con los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, que dará seguimiento a las investigaciones y definirá su situación legal.

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