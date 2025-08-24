Con dos cuchillos, sorprenden a vándalo

Oficiales de la Policía Municipal de la capital, realizaron la detención de un individuo que fue detectado portando dos cuchillos en calles de la colonia Aguaje 2000, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

El hecho se registró en la avenida de Las Presas de la citada colonia, donde los agentes municipales detectaron a un individuo desplazándose en una bicicleta, el cual al detectar la presencia policial intentó evadirse pero fue detenido para una revisión de seguridad.

De esta manera, se le detectó en posesión de dos cuchillos de 28 centímetros de largo fajados en la cintura. Ante el probable hecho constitutivo de delito de portación de arma prohibida, el implicado de nombre David “N” de 29 años, fue detenido.

Enseguida fue canalizado al área de Justicia Cívica para la certificación médica correspondiente y finalmente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí