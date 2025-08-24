Lo mandan al penal por violencia familiar

La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Francisco “N” por su probable intervención en el delito de violencia familiar, ocurrido en el Altiplano potosino.

El imputado es señalado de agredir a la víctima en varias ocasiones; hechos que fueron denunciados ante la FGE.

El resultado de las investigaciones, encabezadas por un Agente del Ministerio Público, fue presentado ante el juez de control, acompañado de la solicitud para emitir el mandamiento judicial en contra del señalado, el cual fue otorgado y cumplimentado por la PDI en el municipio de Matehuala.

Francisco “N” fue recluido en el centro de reinserción social respectivo y enfrentará su audiencia inicial ante un Juez de control en tiempo próximo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí