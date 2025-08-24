Por violento asalto, ladrón es apresado

Un sujeto, al parecer integrante de una banda de asaltantes, fue capturado por la Policía de Investigación al ser señalado como participante en un violento atraco a una vivienda en la colonia Jardines del Estadio, donde obtuvo un considerable botín.

Se trata de José N., quien enfrenta ahora el delito de robo calificado por el hecho ocurrido en la capital potosina.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del robo, ocurrido en días pasados en la colonia Jardines del Estadio; al denunciar los hechos, el afectado relató que, mientras realizaba trabajos en su domicilio, ingresaron cuatro sujetos portando armas de fuego, los cuales lo amenazaron y pudieron apoderarse de una caja fuerte que contenía relojes, monedas en euros, dólares y pesos mexicanos, así como diversa joyería.

Al realizar las investigaciones, agentes adscritos a la Unidad Especializada en Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, presentaron los datos de prueba obtenidos ante un juez de control y solicitaron que emitiera el mandamiento judicial, el cual fue otorgado.

