Aprehenden a pareja por probable fraude específico

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) realizaron el aseguramiento en la capital potosina de una mujer y un hombre por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico.

María “N” y Víctor “N” fueron señalados por la víctima, quien acudió ante la institución de procuración de justicia para presentar una querella formal. En esta, refiere que en 2023 estas dos personas le vendieron un predio ubicado en la localidad Bocas; sin embargo, al acudir a realizar las escrituras, se constató que el terreno ya contaba con un gravamen, por lo cual tenía otro dueño legítimo.

La carpeta de investigación se robusteció con datos de prueba suficientes para judicializar el caso. Por ello, un Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez, la orden de aprehensión, con la que ambos señalados fueron detenidos.

Lo anterior, se obtuvo cuando agentes investigadores implementaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar a estas personas en las colonias Garita de Jalisco y Lomas Tercera Sección, respectivamente, donde fueron notificados del motivo de su detención. Asimismo, se les informaron los derechos que les asisten en esta etapa.

Los probables responsables quedaron ingresados en el Centro de Reinserción Social ubicado en la Delegación La Pila, a disposición de la autoridad judicial, para definir su situación jurídica.