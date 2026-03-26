Accidente en carretera Valles-Mante deja un lesionado

CIUDAD VALLES.- Un hombre de la tercera edad resultó lesionado luego de un choque entre dos vehículos sobre la carretera Valles-Mante.

El accidente sucedió este jueves por la mañana, en el kilómetro 00+500 de la carretera número 85, entre el fraccionamiento Valle Alto y la Escuela Secundaria Técnica número 16.

Un hombre identificado como Carlos C., exempleado del Ayuntamiento durante la administración de Adrián Esper, circulaba en un vehículo Mercedes Benz negro, con dirección de sur a norte.

Según relató, a la orilla de la carretera estaba detenido un vehículo Nissan Sentra azul, modelo reciente, cuyo conductor habría realizado una maniobra para dar vuelta en "U", justo cuando el coche negro iba pasando, lo que derivó en la colisión.

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Sin embargo, el adulto mayor al volante del Nissan refirió que iba sobre su carril y que el conductor del auto negro fue quien se aventó a rebasar, impactando su unidad en la parte frontal.

Los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron al conductor del auto azul, quien resultó con lesiones en cuello y espalda, y lo trasladarían a una clínica.

Cabe mencionar que ambos vehículos estaban asegurados, y los familiares del lesionado dialogaban con el conductor del Mercedes Benz para tratar de llegar a un acuerdo, en espera de la intervención de la Guardia Nacional.