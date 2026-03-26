logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Accidente en carretera Valles-Mante deja un lesionado

El conductor fue trasladado a una clínica

Por Huasteca Hoy

Marzo 26, 2026 11:05 a.m.
A
Accidente en carretera Valles-Mante deja un lesionado

CIUDAD VALLES.- Un hombre de la tercera edad resultó lesionado luego de un choque entre dos vehículos sobre la carretera Valles-Mante.

El accidente sucedió este jueves por la mañana, en el kilómetro 00+500 de la carretera número 85, entre el fraccionamiento Valle Alto y la Escuela Secundaria Técnica número 16.

Un hombre identificado como Carlos C., exempleado del Ayuntamiento durante la administración de Adrián Esper, circulaba en un vehículo Mercedes Benz negro, con dirección de sur a norte.

Según relató, a la orilla de la carretera estaba detenido un vehículo Nissan Sentra azul, modelo reciente, cuyo conductor habría realizado una maniobra para dar vuelta en "U", justo cuando el coche negro iba pasando, lo que derivó en la colisión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, el adulto mayor al volante del Nissan refirió que iba sobre su carril y que el conductor del auto negro fue quien se aventó a rebasar, impactando su unidad en la parte frontal.

Los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron al conductor del auto azul, quien resultó con lesiones en cuello y espalda, y lo trasladarían a una clínica.

Cabe mencionar que ambos vehículos estaban asegurados, y los familiares del lesionado dialogaban con el conductor del Mercedes Benz para tratar de llegar a un acuerdo, en espera de la intervención de la Guardia Nacional.

LEA TAMBIÉN

Motociclista queda grave tras choque en la Valles-Mante

Una conductora se atravesó al intentar incorporarse a la carretera federal 85; la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Accidente en carretera Valles-Mante deja un lesionado
Accidente en carretera Valles-Mante deja un lesionado

Accidente en carretera Valles-Mante deja un lesionado

SLP

Huasteca Hoy

El conductor fue trasladado a una clínica

Sin heridos, volcadura en bulevar Río Santiago
Sin heridos, volcadura en bulevar Río Santiago

Sin heridos, volcadura en bulevar Río Santiago

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil Estatal intervinieron y retiraron el vehículo con grúa para su resguardo

Una lesionada, deja accidente en carretera a Villa de Reyes
Una lesionada, deja accidente en carretera a Villa de Reyes

Una lesionada, deja accidente en carretera a Villa de Reyes

SLP

Redacción

Impactaron una camioneta de personal y otras dos unidades particulares

Capturan a cuatro maleantes en operativo "Factorías"
Capturan a cuatro maleantes en operativo "Factorías"

Capturan a cuatro maleantes en operativo "Factorías"

SLP

Redacción

Tres intentaban robar un tráiler y otro más vendía droga en Villa de Arriaga