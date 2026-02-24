logo pulso
Motociclista queda grave tras choque en la Valles-Mante

Una conductora se atravesó al intentar incorporarse a la carretera federal 85; la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza

Por Huasteca Hoy

Febrero 24, 2026 07:28 a.m.
CIUDAD VALLES. Un motociclista de 58 años de edad resultó gravemente lesionado luego de chocar contra un automóvil que se le atravesó cuando circulaba sobre la carretera Valles-Mante.

El accidente ocurrió la tarde de este lunes en el kilómetro 1+500 de la carretera federal número 85, frente al residencial El Pedregal, a un costado de Villa Brisa.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron en el lugar a Carlos Héctor Vega, vecino del fraccionamiento El Gavilán 3, quien se encontraba inconsciente tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

De acuerdo con testigos, el hombre conducía una motocicleta roja con negro y se desplazaba en dirección de la DAPAS hacia el ejido Montecillos, de sur a norte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En ese momento, del fraccionamiento Residencial El Pedregal salió una profesora identificada como Eufemia, a bordo de un Volkswagen Jetta rojo, quien intentó incorporarse a la vía federal y se atravesó al paso del motociclista.

El impacto provocó que el conductor de la moto saliera proyectado; presuntamente, por la inercia se le desprendió el casco y al caer golpeó su cabeza contra el pavimento, lo que le ocasionó lesiones de gravedad.

La conductora manifestó que se haría cargo de los gastos médicos y de los daños materiales.

Aunque el accidente ocurrió en jurisdicción federal, al sitio arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes cerraron de manera temporal la circulación, generando largas filas de vehículos.

