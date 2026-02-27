logo pulso
Accidente en puente de Salvador Nava, a la altura de Soriana El Paseo

Accidente en carriles centrales, a la altura de Soriana El Paseo, generó afectaciones rumbo al Asta Bandera

Por Redacción

Febrero 27, 2026 09:46 a.m.
A
Accidente en puente de Salvador Nava, a la altura de Soriana El Paseo

Un accidente vehicular se registró en los carriles centrales de los puentes de la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura de Soriana El Paseo, con dirección hacia el Asta Bandera.

El percance provocó afectaciones en la circulación, principalmente en uno de los carriles, lo que generó tráfico lento en la zona durante varios minutos.

Autoridades acudieron al sitio para atender la situación y coordinar las maniobras necesarias, mientras se pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por el área.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas.

