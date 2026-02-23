Aclara Gallardo detención de expolicías en Tanquián

Tres de los presuntos integrantes del crimen organizado detenidos recientemente en el municipio de Tanquián de Escobedo, no son guardias civiles en funciones, sin embargo, sí pertenecieron a la corporación, aseguró Ricardo Gallardo Cardona.

En días pasados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó de la detención de una célula delictiva de seis integrantes con un arsenal en el municipio huasteco. Diversas fuentes reportaron que tres correspondían a policías estatales.

El mandatario estatal refirió que la Guardia Civil Estatal (GCE) "barrerá" parejo con todos los delincuentes, por lo tanto, si detecta policías estatales inmiscuidos procederá en contra de ellos, incluso buscará imputarles doble delito.

Gallardo Cardona aseveró que este caso de nexos entre expolicías y criminales en la huasteca potosina, son la evidencia de que la guardia actúa sin distinciones al momento de operar y aplicar la legislación.

"No eran activos. Sí pertenecieron en su momento a la Guardia o a la policía estatal, que era la anterior. Con esto queda de que es parejo; aquí todo es parejo", manifestó.