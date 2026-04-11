Alberto del Río recupera libertad tras acuerdo legal en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 11 (EL UNIVERSAL).- El luchador originario de San Luis Potosí, Alberto del Río, conocido como "El Patrón", recuperó su libertad este sábado después de presentarse ante un juez de control y cumplir con el pago de un millón de pesos como parte de un acuerdo legal, tras haber sido señalado por una presunta agresión en contra de su pareja.

Detalles confirmados del acuerdo legal

De acuerdo con los primeros informes, el proceso tomó un giro luego de que la víctima le otorgara el perdón, lo que permitió concretar un arreglo entre las partes.

Como resultado, el deportista pudo abandonar su situación legal una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

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Investigación y acciones de la autoridad

El caso tuvo su origen tras una llamada de emergencia al 911, en la que se reportó un incidente dentro de un domicilio en la capital potosina, donde se detectaron lesiones visibles en la persona afectada.

A partir de este hecho, la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias pertinentes.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer de manera detallada los términos completos del acuerdo alcanzado ni si existen medidas adicionales derivadas del caso.

Tras finalizar su audiencia ante el juez de control, se ordenó su liberación inmediata.

¿Quién es "El Patrón"?

Alberto del Río, apodado "El Patrón", es un luchador profesional potosino que alcanzó reconocimiento internacional tras formar parte de la empresa WWE, donde se consolidó como una de sus figuras destacadas.