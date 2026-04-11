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Resguardan a menor con reporte de búsqueda en Villa de Pozos

El niño de 9 años fue localizado solo en un fraccionamiento; señaló posible violencia familiar

Por Redacción

Abril 11, 2026 12:29 p.m.
A
Resguardan a menor con reporte de búsqueda en Villa de Pozos

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos resguardaron a un menor de 9 años de edad que contaba con reporte de búsqueda activo, luego de ser localizado solo en calles del fraccionamiento Residencial Seminario.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia, tras un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia del niño en condición vulnerable.

Al ser auxiliado, el menor refirió una posible situación de violencia familiar, por lo que los oficiales procedieron a brindarle atención inmediata, proporcionándole alimento, agua y abrigo, mientras se garantizaba su integridad.

Posteriormente, fue canalizado ante las autoridades competentes para su protección y seguimiento del caso.

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La intervención permitió ubicar al menor a tiempo y evitar que permaneciera en una situación de riesgo.

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