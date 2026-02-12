Alcance en el bulevar México-Laredo deja solo daños materiales

CIUDAD VALLES.– Un choque por alcance se registró la mañana de este jueves en el bulevar México-Laredo, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió sobre el carril derecho, antes del cruce con la calle Escontría, en las inmediaciones de la zona centro.

De acuerdo con el reporte, la conductora de una camioneta Toyota blanca, modelo 2025, circulaba con dirección del centro hacia la clínica del IMSS, cuando impactó por alcance a un Volkswagen Pointer azul que disminuyó la velocidad.

La presunta responsable no logró frenar a tiempo al no respetar la distancia precautoria, lo que provocó la colisión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento; sin embargo, ambas partes lograron un acuerdo a través de la aseguradora de la conductora, por lo que el incidente se resolvió en el lugar.