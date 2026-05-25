Andaba armado con hacha y causando daños
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Agentes de la Guardia Civil de Soledad capturaron a un hombre por el supuesto delito de daños y portación de arma blanca, quien resultó ser un generador de diversas incidencias delictivas en la zona metropolitana.
Esto, gracias a la atención inmediata a un reporte ciudadano en la colonia Rivas Guillen Norte.
Durante recorridos los policías municipales recibieron el llamado de una mujer quien señaló a un sujeto de causar daños a su vivienda, además de amenazar de manera verbal, con el argumento de buscar a una persona en el interior del inmueble.
Los oficiales dialogaron con el individuo, quien portaba un arma blanca tipo hacha, además de que forcejeo con los uniformados. Tras minutos de diálogo, éste se identificó como Antonio "N" de 34 años de edad, mismo al que se le informó que sería detenido por los señalamientos a su persona, correspondientes a los delitos de daños y portación de arma prohibida.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Derivado de los procedimientos policiales, se verificó que el ahora asegurado cuenta con distintas detenciones previas en la capital del Estado y en el municipio soledense, por narcomenudeo, robo a transeúnte y ultrajes a la autoridad.
no te pierdas estas noticias
Aparatoso choque contra puente peatonal en Salvador Nava
Redacción
Un Chevrolet Aveo blanco perdió el control y chocó contra un puente peatonal en Salvador Nava.
Detiene la GCE a 45 personas en 24 horas
Redacción
Los arrestos fueron por presuntos delitos como posesión de droga, robo, violencia familiar, fraude y portación de arma prohibida.
Choca contra objeto fijo y abandona vehículo en avenida José de Gálvez
Redacción
El accidente ocurrió de madrugada, cerca del acceso a Plaza Sendero; solo se reportaron daños materiales.