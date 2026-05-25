"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Seguridad

Andaba armado con hacha y causando daños

Por Redacción

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
Andaba armado con hacha y causando daños
      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Agentes de la Guardia Civil de Soledad capturaron a un hombre por el supuesto delito de daños y portación de arma blanca, quien resultó ser un generador de diversas incidencias delictivas en la zona metropolitana. 

      Esto, gracias a la atención inmediata a un reporte ciudadano en la colonia Rivas Guillen Norte.

       Durante recorridos los policías municipales recibieron el llamado de una mujer quien señaló a un sujeto de causar daños a su vivienda, además de amenazar de manera verbal, con el argumento de buscar a una persona en el interior del inmueble.

       Los oficiales dialogaron con el individuo, quien portaba un arma blanca tipo hacha, además de que forcejeo con los uniformados. Tras minutos de diálogo, éste se identificó como  Antonio "N" de 34 años de edad, mismo al que se le informó que sería detenido por los señalamientos a su persona, correspondientes a los delitos de daños y portación de arma prohibida.

       Derivado de los procedimientos policiales, se verificó que el ahora asegurado cuenta con distintas detenciones previas en la capital del Estado y en el municipio soledense, por narcomenudeo, robo a transeúnte y ultrajes a la autoridad.

      Aparatoso choque contra puente peatonal en Salvador Nava
      SLP

      Redacción

      Un Chevrolet Aveo blanco perdió el control y chocó contra un puente peatonal en Salvador Nava.

      Detiene la GCE a 45 personas en 24 horas
      SLP

      Redacción

      Los arrestos fueron por presuntos delitos como posesión de droga, robo, violencia familiar, fraude y portación de arma prohibida.

      Choca contra objeto fijo y abandona vehículo en avenida José de Gálvez
      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió de madrugada, cerca del acceso a Plaza Sendero; solo se reportaron daños materiales.

      Vuelca automóvil en carretera al aeropuerto
      SLP

      Redacción

      El vehículo fue abandonado tras impactar contra barras de contención metálicas.