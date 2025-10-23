Aparatoso choque en carretera a Rioverde

Un accidente automovilístico ocurrido la noche del miércoles sobre los carriles centrales de la carretera a Rioverde, con dirección al oriente, dejó únicamente daños materiales.

El percance se registró alrededor de las 22:00 horas, a la altura de la colonia San Luis Uno, en Soledad de Graciano Sánchez. En el hecho participaron un Chevrolet Spark y un Nissan Altima, que terminó impactado contra la guarnición en el carril derecho.

Elementos de la Guardia Civil Municipal acudieron al sitio para abanderar la zona y coordinar el retiro de los vehículos, los cuales fueron remolcados con una grúa para su resguardo.

