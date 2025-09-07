logo pulso
Seguridad

Camioneta proyecta taxi contra puesto en la 57

A pesar del impacto, no se reportaron heridos, solo daños materiales

Por Redacción

Septiembre 07, 2025 12:02 p.m.
Camioneta proyecta taxi contra puesto en la 57

La mañana de este domingo, alrededor de las 08:30 horas, se registró un accidente en la lateral de la carretera 57, frente a la terminal TTP.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta impactó a un taxi y lo proyectó contra un puesto de comida instalado en la zona.

A pesar de lo aparatoso del hecho, únicamente se reportaron daños materiales, sin que hubiera personas lesionadas.

 

