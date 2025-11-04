Se arma balacera en Ciudad Satélite

Luego de rafaguear una vivienda en Ciudad Satélite, delincuentes fueron interceptados por elementos de la Guardia Civil Estatal y se inició una fuerte balacera que incluyó persecución por diversas calles de la zona.

En los hechos no hubo detenidos ni personas fallecidas y los elementos policiales pudieron controlar la situación mediante un despliegue policial por tierra y aire con el apoyo del helicóptero de la corporación.

Los hechos iniciaron alrededor de las ocho de la noche cuando un grupo de maleantes que andaban en al menos dos vehículos, un automóvil Sentra color negro y una camioneta Grand Cherokee, arribaron a una vivienda en donde dispararon en múltiples ocasiones contra la fachada con armas de grueso calibre y ahí estuvieron por varios minutos, dejando fuertes huellas de impacto.

Ante el reporte, elementos de la Guardia Civil Estatal se aproximaron al lugar y entonces los delincuentes emprendieron la huida realizando disparos contra los policías, los cuales repelieron la agresión y se inició una persecución por distintas calles, incluso pasaron por la glorieta donde se localiza un OXXO.

En pocos minutos llegó más apoyo que incluyó el helicóptero que estuvo sobrevolando la zona pero dada la oscuridad no se pudo hacer mucho.

La GCE informó sobre el operativo de búsqueda y localización de los responsables, desplegando unidades por tierra y un helicóptero de vigilancia para reforzar las acciones en la zona y sus alrededores.

Ante la rápida reacción de los elementos estatales, se logró establecer un cerco de seguridad y mantener el control de la situación.

La corporación informó que hasta el momento, no se reportan personas fallecidas ni lesionadas, derivado de este hecho y se hace un llamado a la población a mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales e institucionales.