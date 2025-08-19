Aprehenden a sujeto por homicidio en Peñasco

Por el delito de homicidio calificado, un sujeto fue aprehendido en reclusión por elementos de la Policía de Investigación al ser señalado como presunto responsable de la muerte de un hombre ocurrida el año pasado en la comunidad de Peñasco, perteneciente a esta capital.

La Fiscalía General del Estado informó que este caso deriva de hechos que transcurrieron el 18 de noviembre de 2024, donde un hombre de 30 años de edad fue herido con disparos de arma de fuego en la comunidad de Peñasco, el cual perdió la vida.

Al investigar estos hechos, la Fiscalía obtuvo la identidad de un probable responsable de nombre Eduardo “N”, mismo al que le tramitaron una orden de aprehensión.

La Policía de Investigación se dispuso a cumplimentar el mandato judicial, luego de que tuvo conocimiento que esta persona ya la tenían detenida por otros hechos relacionados con un delito.

El imputado tuvo conocimiento de que en las próximas horas enfrentará el proceso penal por este ilícito ante la autoridad judicial.