Aprehenden a sujeto por probable homicidio

Mediante labores de búsqueda y vigilancia, elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos "N" por su probable intervención en el delito de homicidio calificado.

Las indagatorias se iniciaron luego de que la FGESLP tuvo conocimiento del hallazgo de una persona sin vida al interior de un vehículo, ocurrido en octubre de 2025 en la colonia Las Mercedes, en la capital potosina.

Derivado de este hecho, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y recabó datos de prueba y testimonios que permitieron establecer la identidad de los probables responsables, obteniendo de un Juez de control la orden de aprehensión en contra del imputado.

Como resultado de diversos operativos, agentes de la PDI lograron la detención de Carlos "N" en la zona poniente de la ciudad, informándole en el momento de su aseguramiento sobre el mandamiento judicial en su contra y sus derechos constitucionales, con lo que suman dos personas aprehendidas por estos hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí